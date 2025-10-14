準秋颱風神模式預報3情況包括侵台！粉專指它是關鍵 還有東北季風參戰

高氣壓持續籠罩中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署的最新高溫預報顯示，未來3天全台各地還是熱到發紅，高溫直衝33至36度。不過，種種的預報跡象看來，本周的這波熱，就是今年夏季的最後一擊了。

雖然此刻熱浪強勢，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末過後的東北季風預報訊號很明確，而且很可能一路開吹到下周，也代表南北雨季要倒轉。

周末過後，涼空氣將抵達台灣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，直迎東北季風的北台灣將有感降溫，中南部高溫也會降一些。 無論颱風最後多靠近，都能降溫。總之，撐過這波，初秋的天氣，就要光臨台灣。

至於目前位於關島南方低緯度海域的熱帶擾動96Ｗ，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，正逐漸醞釀組織中，未來幾天會逐漸發展、增強，最快周五、周六成為今年第24號「風神」颱風。目前預報大致分為侵襲台灣、走巴士海峽、侵襲菲律賓，顯見模式預報仍處於嚴重分歧的階段。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，秋季颱風多了北方系統參戰，會讓情勢變得更加複雜、詭譎及變化多端，預報會持續修正調整，副熱帶高壓強弱仍然是關鍵，建議再多觀察幾天。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。