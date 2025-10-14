好天氣倒數 周日東北季風大降溫 準「風神」颱風外圍環流挾雨勢

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市為黃色燈號。

今天各地大多為多雲到晴的天氣，氣象署表示，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，其中花蓮地區有較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫33至35度，其中在大台北及西半部有局部36度以上高溫發生的機率；澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至32度。

明天至周五各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後其他山區有零星短暫雷陣雨。

周六基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周一東北季風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，周日北部及東北部氣溫稍下降，下周一北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦稍涼；周日及下周一迎風面雨勢明顯且範圍較大，桃園以北及東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周一中南部地區亦有局部短暫陣雨。

下周二至下周四東北季風及熱帶性低氣壓或風神颱風外圍環流影響，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，其他地區亦有短暫陣雨。

周六東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海及周日起東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象署表示，目前關島至菲律賓東方海域為大低壓區的環境，未來2至3天當中有熱帶系統逐漸發展的趨勢，目前資料顯示熱帶系統以周日至下周一由台灣南方至菲律賓呂宋島間通過巴士海峽機率較高，屆時將使東半部地區降雨增多，熱帶系統尚未成形，預報不確定性仍高，留意最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。高溫