紅線街景殺手「台灣感性」 Cheap：存在形式太粗暴 歐日大多不畫線

1張圖看準「風神」颱風可能路徑！美模式估明顯共伴效應 北東部恐暴雨

王淺秋國慶主持戴「大立光」狂吸1.5萬讚 美到連她都浮出水面按讚

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
Cheap表示，台中北區的市容幾乎完美，沒有違停、老舊招牌、鐵窗，還有人行道。理論上應該會像日本的住宅區，但一看還是很台灣，原來是那條紅線。圖／取自Cheap臉書
Cheap表示，台中北區的市容幾乎完美，沒有違停、老舊招牌、鐵窗，還有人行道。理論上應該會像日本的住宅區，但一看還是很台灣，原來是那條紅線。圖／取自Cheap臉書

禁止臨時停車線俗稱紅線，全日禁止停車。關注行人安全的百萬網紅「Cheap」表示，日本沒有紅線，但也沒有一堆違停，歐洲大多數的國家也不畫線，台灣紅線存在沒問題，「但存在的形式太粗暴，看起來太cheap了」。

Cheap在臉書表示，前幾天發現台中北區幾乎完美，沒有違停、老舊招牌、鐵窗，也沒有亂七八糟的電線杆、盆栽、雜物，還有人行道，感謝這裡高水準居民。理論上應該會像日本的住宅區，但一看還是很台灣，原來是那條紅線。

「紅線街景殺手」，Cheap表示，在一堆米色、水泥灰之間，蹦出一條鮮紅的東西，就像穿著緊身小丑裝亂入會議現場，太突兀了。

以其他國家為例，Cheap表示，日本沒有紅線，但也沒有一堆違停，簡單說，日本沒說可以停，就是不能停，反觀台灣是沒說不能停，那就可以停。「重點日本警察真的會抓」。

他說，歐洲大多數的國家也不畫線，多用「標誌牌」禁止停車；英國會畫線，也是用低飽和的黃色，灰黃、土黃、或橄欖黃，讓它與瀝青融為一體，雖然也有醜紅線，但少。倫敦的低飽和雙黃線，禁止停車，但允許上下車，「這在台灣應該會被停爛：顏色這麼淡我哪知」。

「台灣紅線存在沒問題，但存在的形式太粗暴，看起來太cheap了」。Cheap表示，他本意並非要改，「可以繼續cheap下去，這才是台灣感性」。

其他網友表示，「沒有紅線，停久了會自動升級成自用私人停車位嗎」、「台灣一堆人認為沒有紅線就是可以停車」、「這些一律稱為台灣感性」、「沒有紅線肯定是不用半天就停滿了」、「沒有違停的時候就都沒違停，但只要有一台違停，就會停整排」、「去過其他國家後才知道台灣交通真的落後，根本沒救了」、「台灣沒有做好妥善的停車規畫。因為沒有，所以才需要設置更多的路邊停車，占用原本就不大的馬路」、「不畫這條可能變單行道了」。

