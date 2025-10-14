快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

「風神」颱風呼之欲出 美國模式預報認為非常靠近台灣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
風神颱風運動路徑預測，各國模式預報仍處於嚴重分歧的階段。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
風神颱風運動路徑預測，各國模式預報仍處於嚴重分歧的階段。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

「風神」颱風呼之欲出。目前在關島南方海域有熱帶擾動96W，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於即將經過一個高海溫環境，加上垂直風切又弱的海域，未來持續發展與強度增強，是可以被期待的。評估未來，成為今年第24號「風神」颱風的機率，高達7成以上。

至於風神颱風運動路徑預測，林得恩表示，各國模式預報仍處於嚴重分歧的階段。美國NCEP模式認為走巴士海峽，且非常靠近台灣；歐洲EC-AIFS模式則認為侵襲菲律賓北部陸地機會最大；歐洲ECMWF模式則折衷走巴士海峽，朝南海前進。

林得恩表示，不管如何，未來幾天，副熱帶高壓強弱及西伸、東退程度，愈趨明朗，仍然是模式預報收斂的關鍵。當風神靠近巴士海峽時，會與環境東北風產生共伴效應的額外降雨，也要特別留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 巴士

