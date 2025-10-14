準「風神」颱風侵台機率曝 吳聖宇：觀察有無共伴效應 這天是關鍵

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前在關島南方低緯度海面有東風波擾動96W，未來將順著強勢的太平洋高壓往西移動，大致趨向菲律賓以東，周五至周末有機會逐漸接近，通過菲律賓呂宋島後往南海移動，並且可能發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風「風神」。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
目前在關島南方低緯度海面有東風波擾動96W，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，96W未來5至7天，將順著強勢的太平洋高壓往西移動，大致趨向菲律賓以東，周五至周末有機會逐漸接近，通過菲律賓呂宋島後往南海移動，並且可能發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風「風神」。

吳聖宇表示，從系集預報資料來看，經過菲律賓的位置，還可能有很大的南北變化空間，從最南邊經過菲律賓中部，到最北邊經過巴士海峽西進的可能性都有。

至於有無侵襲台灣的可能性？吳聖宇表示，除非周末有很深的西風短波槽東移讓太平洋高壓顯著東退，不然96W以拋物線路徑轉向經過台灣附近或上空的機會，看起來是比較低的，後續還可以再觀察。

以目前的預報資料，96W直接威脅台灣的可能性不是很大，但是吳聖宇表示，周日正好有東北季風南下，因此南北系統之間會不會有明顯的交互作用（共伴效應）出現，可能是未來的另一個觀察重點。

吳聖宇表示，因為96W的預報看起來可能不是一個範圍很巨大的系統，所以如果96W能夠走得越偏西、偏南經過菲律賓，發生共伴效應的機會就比較低，應該還至少需要2至3天的觀察期，預報的不確定性高，尚無法明確知道影響的程度，注意後續的預報資訊更新。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

