酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周六各地大多晴朗，白天炎熱，注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天至周六各地大多晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，白天炎熱，注意防曬、防中暑；北部22至37度、中部22至36度、南部23至36度、東部21至35度。

吳德榮說，今天至周六午後山區偶有局部零星降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

至於何時降溫？吳德榮表示，第一波帶有冷空氣的東北季風，大致周六晚起開始南下，迎風面轉雨、氣溫漸降；周日、下周一各地氣溫降、轉有雨，北、東明顯降雨，有大量降雨的威脅；天氣劇烈的程度得視熱帶系統的動向，及其秋颱效應而定。

颱風消息方面，吳德榮表示，台灣東南方海面的熱帶系統周末逐漸逼近，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的不確定性。歐洲模式（ECMWF）19日20時模擬圖調整為其路徑通過巴士海峽，台灣將受到其環流以及與東北季風共伴（秋颱）效應的威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲模式（左圖，取自tropical tidbits）19日20時模擬圖調整為其路徑通過巴士海峽，台灣將受到其環流以及與東北季風共伴效應的威脅。美國系集模式（GEFS，右圖，取自weathernerds）模擬則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在兩側，反映預測路徑的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式（左圖，取自tropical tidbits）19日20時模擬圖調整為其路徑通過巴士海峽，台灣將受到其環流以及與東北季風共伴效應的威脅。美國系集模式（GEFS，右圖，取自weathernerds）模擬則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在兩側，反映預測路徑的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄

