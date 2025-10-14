聽新聞
0:00 / 0:00

屏縣力里圳百年系列活動 雲林辦西螺大橋藝陣祭

聯合報／ 記者劉星君陳雅玲／連線報導
屏東縣府水利處與春日鄉公所本月下旬起舉辦力里圳百年系列活動，讓大眾認識伏流水圳重要性。圖／屏縣府水利處提供
屏東縣府水利處與春日鄉公所本月下旬起舉辦力里圳百年系列活動，讓大眾認識伏流水圳重要性。圖／屏縣府水利處提供

屏東春日鄉力里圳今年創建百年，縣府與鄉公所本月下旬起辦系列活動，學者也爭取力里圳登錄為文化景觀的文資身分；另，西螺大橋已獲雲林、彰化登錄歷史建築，雲縣府每年辦西螺大橋藝陣文化祭，26日將施放300秒高空焰火。

屏東兩大重要水資源建設分別在來義鄉二峰圳、春日鄉力里圳，均由日本工程師鳥居信平建造，至今仍在使用。屏科大名譽教授丁澈士表示，力里圳靠著重力、山上坡度自然將水引流到下游，灌溉約1500公頃蔗田與稻田，是結合歷史、藝術與科學價值伏流水工程，而力里溪水圳第2座進水塔2019年登錄歷史建築，希望力里圳能爭取像二峰圳列為文化景觀。

縣長周春米說，力里圳百年，象徵屏東水利發展重要里程碑，10月25日起「水力100－力里水圳時光掠影」展覽，還有「百年力里．遇見你」系列活動，包括11月8日「走讀導覽健走」，讓民眾認識力里圳歷史。

雲林縣政府集結宮廟、藝文團體，將於10月25、26日舉辦「西螺大橋藝陣文化祭」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府集結宮廟、藝文團體，將於10月25、26日舉辦「西螺大橋藝陣文化祭」。記者陳雅玲／攝影

另，橋齡72年的西螺大橋是連結雲彰地區重要交通樞紐，縣府本月25、26日舉辦第4屆西螺大橋藝陣文化祭，25日將在大橋上舉辦書法揮毫活動，當晚有藝陣展演，26日由雲林無形文化資產北港老塗獅及西螺鳳山館進行接駕演出，集結雲林、彰化兩地宮廟在大橋中央第16拱舉行會香團拜儀式，為台灣祈福，晚上則有300秒高空焰火施放。

雲林縣長張麗善表示，將藉文化祭活動展現文化藝術實力。而日前有文史團體申請西螺大橋改登錄為縣定古蹟，彰化、雲林文化資產審議委員共同決議維持現有文資地位，引起議論，雲縣府表示，升格縣定古蹟是多數民眾期待，將持續調研，搜集提供升格古蹟的新事證。

延伸閱讀

屏東水利建設力里溪伏流水圳創建100年 扮演農業關鍵角色

見證日治美援時期西螺大橋升格古蹟卡關 雲林將提新事證再拚審議

紅橋化身最美文化伸展台 西螺大橋藝陣文化祭將施放300秒高空焰火秀

西螺大橋藝陣文化祭10月25日登場 傳統融合新元素

相關新聞

健康主題館／取肝切除惡瘤再「種回」肝臟 北榮完成全球罕見手術

53歲潘女士健檢發現「惡性平滑肌肉瘤」，腫瘤盤根錯節，緊緊攀住肝靜脈與下腔靜脈，盤踞於肝臟與心臟。由於位置險惡，許多醫學...

明星養老院2.0來了 高雄場下月8、9日溫馨演出

舞台劇「明星養老院」2.0將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，監製王偉忠說，「明星養老院」是一齣很有意義的舞台...

屏縣力里圳百年系列活動 雲林辦西螺大橋藝陣祭

屏東春日鄉力里圳今年創建百年，縣府與鄉公所本月下旬起辦系列活動，學者也爭取力里圳登錄為文化景觀的文資身分；另，西螺大橋已...

搶救中風 勿忘「快快快」3原則

每年的10月29日是世界中風日，全球約三分之一的死亡與心血管疾病、腦中風有關。為了讓大眾了解中風預防相關知識，世界中風日...

檢測退休力 抽超商禮券

六旬男子，雖然擁有令人安心數目的存款，卻在退休半年後陷入了意想不到的煩惱。原來，錢夠用並不代表生活富足，不論年齡，找不到...

健康你我他／樂當公車族 節約又減碳

我是大眾運輸工具常客，公車族的好友。只要我還能靠雙腿走到街角的公車站，就打定主意扮演這樣的角色。利用大眾運輸作為交通工具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。