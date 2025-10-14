屏縣力里圳百年系列活動 雲林辦西螺大橋藝陣祭

屏東春日鄉力里圳今年創建百年，縣府與鄉公所本月下旬起辦系列活動，學者也爭取力里圳登錄為文化景觀的文資身分；另，西螺大橋已獲雲林、彰化登錄歷史建築，雲縣府每年辦西螺大橋藝陣文化祭，26日將施放300秒高空焰火。

屏東兩大重要水資源建設分別在來義鄉二峰圳、春日鄉力里圳，均由日本工程師鳥居信平建造，至今仍在使用。屏科大名譽教授丁澈士表示，力里圳靠著重力、山上坡度自然將水引流到下游，灌溉約1500公頃蔗田與稻田，是結合歷史、藝術與科學價值伏流水工程，而力里溪水圳第2座進水塔2019年登錄歷史建築，希望力里圳能爭取像二峰圳列為文化景觀。

縣長周春米說，力里圳百年，象徵屏東水利發展重要里程碑，10月25日起「水力100－力里水圳時光掠影」展覽，還有「百年力里．遇見你」系列活動，包括11月8日「走讀導覽健走」，讓民眾認識力里圳歷史。

雲林縣政府集結宮廟、藝文團體，將於10月25、26日舉辦「西螺大橋藝陣文化祭」。記者陳雅玲／攝影

另，橋齡72年的西螺大橋是連結雲彰地區重要交通樞紐，縣府本月25、26日舉辦第4屆西螺大橋藝陣文化祭，25日將在大橋上舉辦書法揮毫活動，當晚有藝陣展演，26日由雲林無形文化資產北港老塗獅及西螺鳳山館進行接駕演出，集結雲林、彰化兩地宮廟在大橋中央第16拱舉行會香團拜儀式，為台灣祈福，晚上則有300秒高空焰火施放。

雲林縣長張麗善表示，將藉文化祭活動展現文化藝術實力。而日前有文史團體申請西螺大橋改登錄為縣定古蹟，彰化、雲林文化資產審議委員共同決議維持現有文資地位，引起議論，雲縣府表示，升格縣定古蹟是多數民眾期待，將持續調研，搜集提供升格古蹟的新事證。