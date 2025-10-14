明星養老院2.0來了 高雄場下月8、9日溫馨演出

舞台劇「明星養老院」2.0將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，監製王偉忠說，「明星養老院」是一齣很有意義的舞台劇，不只透過歌舞、戲劇描寫影劇圈絢麗的明星生活，更讓觀眾感受到明星們在璀璨之外的真實人生，看他們如何面對意外與挫折、彼此關懷再出發！

歡迎觀眾11月到高雄看「明星養老院」，一同昂首面對人生路。「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。

「明星養老院」透過觀眾耳熟能詳的金曲、精采歌舞表演，讓方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠、泰國娘娘住進養老院精采過招，共同分享喜怒哀樂。之前巡演就收到觀眾好評口碑，觀眾覺得這齣戲的卡司超強，沒有其他舞台劇能開出如此傳奇盛大的演員陣容，而且不論幾歲都能樂在其中，年輕觀眾聽到劇中演唱爸媽年代的暢銷曲，驚訝這些歌真的很好聽！

飾演院長的方文琳說，每個人都會在人生中面臨挫折，她深信即使再多不如意，人們依然能夠拿出勇氣，用溫暖、歡樂、正向的角度看待世界。監製王偉忠幽默表示，年齡不是問題，看過「明星養老院」就會發現，每個人都是自己心中的大明星。舞台劇「明星養老院」購票請洽udn售票網。