綠委揭食藥署讓黑心腸多賣4個月 石崇良坦承有瑕疵

屏東百威食品黑心豬大腸事件持續延燒，民進黨立委林淑芬昨揭露，今年六月衛福部食藥署即接獲檢舉，但是遲至十月才由檢警調進入工廠稽查，在這四個月內，食藥署為保全證據、破案，沒有任何行政調查，期間不知多少人吃下黑心大腸。

立法院社福及衛環委員會昨邀請衛福部、行政院食品安全辦公室進行「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」專題報告，眾多立委批評衛福部行政怠惰，對此，部長石崇良坦承，此案確有瑕疵，已要求食藥署檢討ＳＯＰ，未來勢必優先保障國人食安。

林淑芬表示，依「食安法」規定，食藥署可行政調查黑心業者，但六月至十月幾無行政作為，等到檢警調進入工廠後，才將黑心食品下架、封存，態度消極，期間違法業者繼續製造黑心食品，多少人把黑心食品吃下肚了，誰該負責？

「檢舉人告訴食藥署，鬼在那裡，但結果竟是有鬼都不抓。」林淑芬說，食藥署在處理黑心食品業者時，缺乏監督、管理機制，此案調查怠惰，可能涉及瀆職、洩密等刑責。但食藥署卻以司法程序、巨額罰金作為行政怠惰的遮羞布。

國民黨立法委員王育敏質疑，四個月空窗期，多少無辜民眾吃下黑心大腸，食藥署明明可以採取預防性下架，讓民眾不致食用問題食品，而不是等檢調查到業者跑不掉了，才對外公布。

衛福部食藥署長姜至剛解釋，六月接獲檢舉後移請保七總隊、農業部跟屏東衛生局共同偵查，但一開始事證不足，未能成案，直到檢察機關保護證人，七月成案。這是一起相當嚴密的犯罪組織，擔心內神通外鬼，食藥署不是沒有行政調查，而是為了保全證據。

部長石崇良指出，此案確實為食藥署南區管理中心接獲檢舉，他自己掌握到的情形，只比立法委員早一點，確實存有瑕疵，已要求內部提出檢討報告，將以這個案例重新檢討ＳＯＰ，不要在移送檢調後，反而延緩行政作為。