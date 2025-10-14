聽新聞
0:00 / 0:00

蘇丹紅、黑心豬腸連環爆 石崇良：每周吃大腸麵線感同身受

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

工業用雙氧水漂白大腸事件引發食安疑慮，然衛福部統計顯示，全國共有七十一萬多家食品業者，每年需稽查十六萬家廠商，但今年地方政府衛生局稽查人力僅四六三人，每人每年平均實地查訪三四五家廠家，食安稽查人力嚴重不足。

民眾黨立委陳昭姿說，衛福部未在第一時間主動監測，封鎖源頭，而是靠民眾檢舉、媒體爆料。近年食安事件頻傳，從蘇丹紅，到現在黑心豬腸，顯示食安五環根本已經失靈，形同虛設。

衛福部長石崇良昨表示，他每個禮拜都會吃大腸麵線，感同身受，衛福部嚴懲不貸，重罰違規業者。不過，這次豬大腸事件較為複雜，公司在台北、倉儲在新北，工廠在屏東，屬於跨縣市案件，在追查流向時，一開始以地方為主，以致數量重複計算。

石崇良直言，全國共有七十一萬多家食品業者，一年稽查十六萬家，平均四年才輪到一次，而各縣市食安稽查人員僅四六三人，人力嚴重不足。依規定，食品工廠均需符合「食品良好衛生規範準則」（ＧＨＰ），食藥署握有高風險名單，但這次屏東百威食品並未在高風險名單內，事件發生後，立即擴大查核。

國民黨立委廖偉翔說，為管控流入食品製程的化學物質流向，政府設置「化學雲」，但直到去年底，仍無法介接勞動部「化學品報備與許可平台」資料欄位的缺漏。要求行政院食品安全辦公室積極處理，一個月內完成調查，提出報告。立委葉元之籲衛福部，盡速盤點哪些化學添加物應納入「化學雲」管理範圍，向環境部提出建議。

行政院食安辦主任許輔表示，本周將與環境部化學署開會討論，把工業用雙氧水等非食品添加物加入第四類風險物質管理，盡速完成跨部會分工，強化食安五環。

食安 衛福部 石崇良

延伸閱讀

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未使用Medlink尋求協助 衛福部長這樣說

食安事件無力稽查 立委要求擴編人力

外科住院醫師招募熱烈 台大名醫陳晉興指與衛福部此政策助攻有關

高鐵寧靜車廂恐危害兒少權利 衛福部一個月內與交通部研擬彈性作法

相關新聞

健康主題館／取肝切除惡瘤再「種回」肝臟 北榮完成全球罕見手術

53歲潘女士健檢發現「惡性平滑肌肉瘤」，腫瘤盤根錯節，緊緊攀住肝靜脈與下腔靜脈，盤踞於肝臟與心臟。由於位置險惡，許多醫學...

屏縣力里圳百年系列活動 雲林辦西螺大橋藝陣祭

屏東春日鄉力里圳今年創建百年，縣府與鄉公所本月下旬起辦系列活動，學者也爭取力里圳登錄為文化景觀的文資身分；另，西螺大橋已...

搶救中風 勿忘「快快快」3原則

每年的10月29日是世界中風日，全球約三分之一的死亡與心血管疾病、腦中風有關。為了讓大眾了解中風預防相關知識，世界中風日...

檢測退休力 抽超商禮券

六旬男子，雖然擁有令人安心數目的存款，卻在退休半年後陷入了意想不到的煩惱。原來，錢夠用並不代表生活富足，不論年齡，找不到...

健康你我他／樂當公車族 節約又減碳

我是大眾運輸工具常客，公車族的好友。只要我還能靠雙腿走到街角的公車站，就打定主意扮演這樣的角色。利用大眾運輸作為交通工具...

腫瘤吃掉下顎 台大一天完成下巴重建

52歲石小姐近一年來下顎及牙齦明顯腫大變形，就醫發現是「下顎骨造釉細胞瘤」，9公分大小的腫瘤造成下顎骨大範圍破壞，連「下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。