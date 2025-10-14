蘇丹紅、黑心豬腸連環爆 石崇良：每周吃大腸麵線感同身受

工業用雙氧水漂白豬大腸事件引發食安疑慮，然衛福部統計顯示，全國共有七十一萬多家食品業者，每年需稽查十六萬家廠商，但今年地方政府衛生局稽查人力僅四六三人，每人每年平均實地查訪三四五家廠家，食安稽查人力嚴重不足。

民眾黨立委陳昭姿說，衛福部未在第一時間主動監測，封鎖源頭，而是靠民眾檢舉、媒體爆料。近年食安事件頻傳，從蘇丹紅，到現在黑心豬腸，顯示食安五環根本已經失靈，形同虛設。

衛福部長石崇良昨表示，他每個禮拜都會吃大腸麵線，感同身受，衛福部嚴懲不貸，重罰違規業者。不過，這次豬大腸事件較為複雜，公司在台北、倉儲在新北，工廠在屏東，屬於跨縣市案件，在追查流向時，一開始以地方為主，以致數量重複計算。

石崇良直言，全國共有七十一萬多家食品業者，一年稽查十六萬家，平均四年才輪到一次，而各縣市食安稽查人員僅四六三人，人力嚴重不足。依規定，食品工廠均需符合「食品良好衛生規範準則」（ＧＨＰ），食藥署握有高風險名單，但這次屏東百威食品並未在高風險名單內，事件發生後，立即擴大查核。

國民黨立委廖偉翔說，為管控流入食品製程的化學物質流向，政府設置「化學雲」，但直到去年底，仍無法介接勞動部「化學品報備與許可平台」資料欄位的缺漏。要求行政院食品安全辦公室積極處理，一個月內完成調查，提出報告。立委葉元之籲衛福部，盡速盤點哪些化學添加物應納入「化學雲」管理範圍，向環境部提出建議。

行政院食安辦主任許輔表示，本周將與環境部化學署開會討論，把工業用雙氧水等非食品添加物加入第四類風險物質管理，盡速完成跨部會分工，強化食安五環。