寧靜車廂惹議 專家建議劃設「親子優先車廂」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

高鐵推出「寧靜車廂」，家長反映帶孩童搭車壓力倍增，學者表示，寧靜車廂政策可逐步推動，從部分車廂先做起，後續再擴大實施；專家建議，可調整訂票平台系統並劃設親子優先車廂，不僅帶孩童搭車的父母多一個選擇，心理壓力也不會這麼大。

成大交通管理科學系教授鄭永祥建議，寧靜車廂措施可從部分車廂開始試辦，像是包含商務車廂的第一至第六車廂，而第七至第十二車廂雖不強制實施寧靜車廂措施，但也不是可大聲喧嘩，而是管制較為寬鬆，試辦過後再來檢討。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，寧靜車廂從九月廿二日正式推動至今，其實已有明顯效果，乘客都能落實維持寧靜的乘車環境，建議可將政策宣導逐漸淡化，並觀察在不舉牌、放置宣傳圖卡的情況下，乘客大聲交談、講電話、看影片不戴耳機的比率有多少。

針對孩童部分，李克聰建議可以劃設親子優先車廂。他說，高鐵僅明確劃設一般及商務車廂，但第七車廂因配備輪椅席及無障礙廁所，且該車廂也設有優先席，年滿六十五歲的長者可優先使用這些座位，因此該車廂被視為長者優先保留車廂。

親子優先車廂可參考這樣的作法，只要調整高鐵訂票網站平台，讓家長在訂票時可勾選「帶有孩童」等選項，即可優先安排在親子優先車廂，家長心理壓力也不會這麼大。

寧靜車廂 高鐵 親子

