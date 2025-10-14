親子壓力大 高鐵急撤寧靜車廂圖卡

高鐵推出「寧靜車廂」措施後引發家長反彈，儘管高鐵公司強調該措施並非針對孩童，但由於誤解的人太多，高鐵即日起將椅背及商品推車上的寧靜車廂宣導圖卡撤下，也不會再派人員手舉牌提醒。衛福部長石崇良表示，將於一個月內研擬彈性作法。

高鐵九月廿二日實施「寧靜車廂」措施後，不斷引發討論，國慶連假期間有網友指出，看到帶著二寶的媽媽，被舉牌示意降低音量，還勸導可帶小寶去門外走道安撫，結果媽媽只能獨留大寶在座位上。

有家長指出，椅背及商品推車上的寧靜車廂宣導圖卡讓人感到壓力，很害怕有乘客拿該圖卡來批評、檢討家長，畢竟圖卡沒說清楚孩童不在此規範中，車廂肅殺氣氛濃重；但也有家長認為，三歲以上孩童已可教育，父母本身也該善盡管教責任。

交通部鐵道局表示，寧靜車廂措施主要針對喧嘩、以電子產品進行交談或視訊、播放通訊軟體提示音或影音媒體等，孩童及病友並不在該措施範圍。

高鐵公司坦言，由於太多民眾誤解，看到「寧靜車廂」文字，自行解釋為不能發出一點聲音，連嬰幼兒的哭聲也不例外，因此即日起將放置在椅背的宣傳字卡撤下，改為「美好高鐵，寧靜同行」圖卡，並透過列車跑馬燈、車站及官網進行宣導，他們會重新構思宣傳政策。

立委陳菁徽昨在立院質詢時表示，為促進生育，許多國家提供家庭出遊交通工具、遊樂園等折扣，反觀台灣高鐵寧靜車廂上路後，遇到孩子哭鬧，只給「乖乖」，這是否讓這些父母和小孩被標籤化？讓其他旅客側目，認為「就是這些人在吵」。

「依照兒少福利法規定，大眾交通工具應營造親子友善環境。」衛福部長石崇良指出，高鐵工作人員以「乖乖」安撫幼兒，確實不夠專業，應該了解孩子哭鬧背後原因，呼籲同車廂旅客應多些同理心，服務人員也接受更多教育訓練，讓孩子獲得最好的照顧，符合兒童權利公約的精神。

石崇良說，對於大部分旅客來說，寧靜車廂確實能獲得較好的乘車品質，但需做到「親子友善」，衛福部九月二日曾發函交通部了解寧靜車廂措施，是否符合兒童權利公約「親子友善」理念，及「兒童及少年福利與權益保障法」概念，預計一個月內與交通部共擬彈性做法，降低衝突。