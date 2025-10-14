高鐵撤寧靜車廂宣導牌 重構思如何宣傳政策

中央社／ 台北13日電

台灣高速鐵路股份有限公司今天表示，昨天已撤下列車座椅椅背「寧靜車廂」宣導牌，改為「美好高鐵，寧靜同行」圖卡，並將重新構思如何宣傳政策。

高鐵9月22日起實施「寧靜車廂」措施引發爭議，宣導牌也遭部分民眾質疑為是否不能發出聲音；高鐵說，商品推車上宣傳圖卡也已撤下，不再派員舉牌，僅透過列車跑馬燈、車站及官網宣導。

高鐵說，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客行為，至於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客行為，服務人員一向秉持關懷並提供必要協助與安撫。

高鐵表示，將持續傾聽與理解近期親子同行旅客意見，優化一線服務人員執行技巧，避免造成誤會，並加強提供旅客必要關懷與協助。

寧靜車廂 高鐵

