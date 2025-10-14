「寧靜應是默契，不應是命令」 民團呼籲優先處理噪音與通話

台灣高鐵推出「寧靜車廂」引發討論，部分家長認為此舉可能造成帶幼兒乘客的壓力。家長團體認為，寧靜車廂若未搭配多元分艙設計，恐讓家長被標籤化，成為「被排除的族群」，搭乘文化應該友善彈性，讓「安靜」與「包容」在同一列車上共存。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，台灣可比照日本經驗，區分出「親子車廂」與「商務車廂」，讓不同需求的乘客有明確選擇。他說，親子車廂可維持原票價，供家長主動申請，而追求安靜或有商務需求者則可選擇高價或寧靜艙等車廂，藉由多樣化設計兼顧各方。

台家盟常務理事謝國清說，自己常搭乘高鐵，最難忍受的不是孩童哭鬧，而是乘客大聲講手機。他認為「寧靜車廂」應優先解決噪音與通話問題，而非針對帶幼兒的家長。

謝國清說，孩子難免哭鬧，但那是成長的自然現象，他建議，若有乘客確實需要完全安靜的環境，可比照自由座或商務艙，設置特定艙等供申請，讓乘客依需求選擇，而非以單一標準限制所有人，應兼顧多元乘客需求，建立友善彈性的搭乘文化。

王瀚陽表示，台灣社會仍缺乏公共空間使用的默契與尊重，若僅靠「禁止講話」的規範，容易引發對立。他指出，「寧靜應是一種默契，不應是命令」，應透過區分艙等與宣導，引導民眾學會尊重，而非以指令方式要求安靜。