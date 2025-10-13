血糖飆還狂嗑零食水果！長輩健康亮紅燈卻勸不聽…網出險招：說你養不起他

長輩明知血糖超標卻照吃高升糖食物不誤，讓你又急又氣？近日一位網友就面臨這樣的狀況，他在PTT發文抱怨，長輩健檢已達糖尿病標準，仍愛吃「零食糕餅鍋貼水果」，怎麼勸都沒用。此貼文掀起熱議，不少網友直言「老人寧願吃藥也不改習慣」，也有人建議「用嚇的比較有效」，甚至提議讓算命師出面勸戒。

一位網友在PTT上發文，表示自己家中長輩的健檢報告顯示，血糖血色素已達糖尿病標準。儘管對方每天早上固定跳舞、運動，但自從退休後數字仍逐年攀升，不過長輩本人卻不以為意，原PO無奈表示，對方「就只有拿到報告的那幾天不亂吃，之後還是零食糕餅鍋貼水果等等照吃不誤」。

他補充，糖尿病患者本來就比一般人容易餓和渴，「結果連晚餐後都要吃餅乾水果，我看了都替他緊張，這根本惡性循環」。實在想不到解方的原PO只好上網求助：「如何勸糖尿病長輩別亂吃了」。

貼文曝光後引發熱烈討論，許多網友表示不願過度干涉長輩的生活，一方面心疼，一方面也無能為力，「其實年紀大活得要有尊嚴，管太多也不好」、「退休不就是要享受的嗎？結果那個不能吃、這個不能喝，多可憐啊」、「人生如果活過60還能走、能動，能吃自己愛的，就給他快樂吧」、「自己的人生自己負責，醫生都說了不聽就這樣吧，至少吃的開心」、「已經吃藥還是高，就算看醫生，他本人不改生活習慣我都不知道怎幫他」、「台灣國民病，自己不痛定思痛就沒救了，早期就算確診糖尿病，但其實也沒啥症狀，長輩無感正常」。

也有人建議用「嚇嚇長輩」的方式警示，「給他看壞死截肢的照片」、「你要讓父母知道以後生病不能靠你，父母自然會學習節制」、「他現在在悲傷五階段的否認期啊，跟他講叫他保長看險，說你養不起他」、「等他發病時拍影片，日後不乖放給他看」、「如果是會迷信宗教的長輩，最好的方法就是賄賂算命師，說你再繼續吃這些食物會遇劫，然後給他一份清單，這樣他就會乖乖聽話了」、「醫生講的話完全沒用，直接請師公或是算命的比較有用，最好繼續掰說，吃某些食物可以給子孫積陰德」。

不過，有網友提出更實際的做法，認為可從飲食與監測著手，「先戒掉水果」、「台灣老人可能年輕的時候窮怕了，超愛買水果來吃，然後高糖分吃多就糖尿病」、「台灣水果少吃，一堆基改都超甜，偏偏老人都超愛買甜度超高的水果」、「如果BMI超標可以打猛健樂，會直接改善血醣和食慾，但適不適合還是要請教家人的主治醫師」、「評估可以的話，猛健樂插一管下去搞定」、「可以用連續血糖監測儀」、「你準備血糖機給他們量飯後血糖，如果他們還不擔心，你就不用白費力氣了，不用想改變別人的想法」、「我媽沒量血糖都不覺得自己有糖尿病，每天叫她量血糖後，她才知道吃過量或亂吃血糖會高」。