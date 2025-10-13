「魔法之聲」電影交響音樂會 返迪士尼動畫黃金年代

快訊

中央社／ 台北13日電

迪士尼「魔法之聲」電影交響音樂會重返台灣，音樂會將以「小飛俠」、「木偶奇遇記」等早期經典揭開序幕，引領觀眾重返迪士尼動畫的黃金年代。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，迪士尼「魔法之聲」電影交響音樂會採用全新的影像剪輯與管弦編曲，演出影像內容包含由迪士尼動畫工作室特別製作的蒙太奇序列，結合實際歌曲場景、電影精彩片段，以及平常不對外公開的視覺發展概念藝術作品，讓觀眾得以一窺迪士尼創作的幕後奧秘。

有別於傳統音樂會形式，「迪士尼：魔法之聲」以創新手法打造沉浸式體驗。在「反派組曲」段落中，觀眾將從「白雪公主」的壞皇后聽到「獅子王」的刀疤，迪士尼歷代反派角色將在音樂中重現。

在「英雄組曲」中，聚焦於角色的掙扎與成長，更串聯「星際寶貝」、「獅子王」、「泰山」、「大力士」等多個深受喜愛的角色，展現他們在面對困境時如何喚醒內心的力量，最終迎向重生與榮耀。

迪士尼「魔法之聲」電影交響音樂會將於12月6日至7日舉行，地點在台北國家音樂廳，由鄭立彬指揮長榮交響樂團演出。

