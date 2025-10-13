聯聚建設攜手王偉忠推出《聯聚一村喜事》 本周末登場

以建築美學為人所知的台中豪宅一哥聯聚建設，長期投入藝術文化活動，豐富台中城市生活，今年特別跨界戲劇合作，與金牌製作人王偉忠，攜手合作沉浸式美食戲劇《聯聚一村喜事》，將於本周末在台中熱鬧登場。

這場別具特色的演出以懷舊眷村婚宴為主題，結合戲劇、辦桌文化與互動體驗，邀請觀眾走入那個充滿人情與笑聲的年代。

《聯聚一村喜事》以民國六十八年的眷村為背景，從一場「嫁女兒」的婚禮開場，觀眾不再只是看戲，而是親身入席聊天、敬酒、開懷大笑，宛如參加一場真實婚宴。演出場景在戶外搭起竹棚，圓桌圍坐、紅燈高掛，營造出溫馨的懷舊氛圍。

觀眾不僅能欣賞劇情發展，還能享受總鋪師以大灶、大火烹調的經典菜餚，品味道地的辦桌風味。此外，演員們也會逐桌互動、邀請觀眾上台扮演親友，讓每個人都成為故事的一部分。這場演出不僅好看、好吃又好玩，更希望在笑聲與祝福之間，喚起人們對過往生活的記憶與感動。

王偉忠表示，70年代的眷村很有意思，這次戲裡岑永康當村長、羅美玲飾演村長太太、嫁女兒，全村一起吃喜酒，觀眾就是來賓。能夠回到過去的情緒很特別，真會覺得跟一群老朋友共渡一段溫暖時光。這齣戲的人情味不只在舞台上，還延伸到全場觀眾的心裡，凝聚出歡欣又溫暖的人情味，這就是道地眷村味。

聯聚建設總經理王于娟說，《聯聚一村喜事》不僅是一場戲劇，更像是一場跨越時光的文化體驗，希望透過戲劇與飲食的結合，讓藝術走進生活，也讓人重新感受人與人相聚的美好。

多年來，聯聚建設持續推動城市文化與美學活動，包括舉辦國際建築師講座、策劃「美感市集」，以及推動「童書之森」兒童圖書館等公共建設。