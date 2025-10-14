檢測退休力 抽超商禮券

六旬男子，雖然擁有令人安心數目的存款，卻在退休半年後陷入了意想不到的煩惱。原來，錢夠用並不代表生活富足，不論年齡，找不到人生方向都會苦惱。

71歲退休上班族生活簡樸，看到朋友出門旅遊或吃美食犒賞自己，就很羨慕，但退休後存款有限，不敢花錢，擔心原本安穩的老後陷入困境。

台灣今年將進入超高齡社會，老後人生需要及早準備，歡迎填寫「退休準備指標─六種動物測驗你的退休力」，算出財務、健康、社會連結、活躍好學及自在獨立為五大核心能力，哪一項退休力最強？與過去相比是進步還是退步？為自己的退休準備建立基準值，及早部署與準備。

即日起至10月25日前登入完成退休力檢測，有機會抽「7-ELEVEN 50元數位商品禮券」，共有100名。

●2025年退休力檢測，今年你得幾分？

https://health.udn.com/health/retire/index?utm_source=health&utm_medium=bk