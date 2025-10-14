聽新聞
健康你我他／樂當公車族 節約又減碳

聯合報／ 吳天水（金門烈嶼）
不開車改搭大眾運輸工具，能節約減碳，創造更美好的生活環境。圖／吳天水提供
不開車改搭大眾運輸工具，能節約減碳，創造更美好的生活環境。圖／吳天水提供

我是大眾運輸工具常客，公車族的好友。只要我還能靠雙腿走到街角的公車站，就打定主意扮演這樣的角色。利用大眾運輸作為交通工具可謂明智。大眾運輸或開車，瑕瑜互見，權衡利弊，前者優於後者，好處多多。

1.購置費用：大眾交通工具與自購汽車相比，前者零元；後者自購車體或含停車空間，車主所費不貲。

2.運輸支出：乘客只付微薄車資；自駕車須先付上揭龐大的費用，尚須繳牌照稅、燃料費、保險費及其維修費等。

3.健走運動：自駕幾乎無運動；相對於走路搭配大眾運輸工具往返目的地，乘客可透過步行來增加運動量，若提早ー站下公車或捷運，再步行前往，這無疑是善用通勤時間來健行，對身體健康獲益顯著。

4.休閒時刻：搭車或等車時間，看個書、滑手機、聽音樂、小睡片刻或和旅伴聊天，亦得欣賞沿途旖旎風光，自由自在探索城市角落。

5.共享空間：馬路上車滿為患，若大多數人響應小車（私家車）換大車（公車），則路上車子數量會鋭減，不僅道路上車流順暢，且空氣中漂浮二氧化碳減少，打造清晰藍天，保護呼吸健康，更可解決無停車空間煩惱，還給市民乾淨清爽的街道景觀。

不開車改搭大眾運輸工具，能節約減碳，創造更美好的生活環境。

