搶救中風 勿忘「快快快」3原則

每年的10月29日是世界中風日，全球約三分之一的死亡與心血管疾病、腦中風有關。為了讓大眾了解中風預防相關知識，世界中風日園遊會於12日舉行，衛福部長石崇良表示，腦中風是與時間賽跑的疾病，呼籲民眾掌握中風治療黃金時間，把握「快快快」三原則：快認識症狀、快撥打119、快送醫院，降低失能、死亡機會。

今年世界中風日園遊會由腦中風病友協會、腦中風學會和台北慈濟醫院共同舉辦，主題是「『栓來速取』即時通，全台一起救中風」為主題。

石崇良表示，每一位中風患者，就是一個家庭受影響，若能在發作後4.5小時內進行靜脈血栓溶解治療，或24小時內施行動脈取栓術，就能降低失能與死亡風險。10年前取栓患者不到5%，現已突破到11%，要持續提高比率，首先是病人參與，大家要有疾病意識，其次是區域聯防，政府已整合全台資源，建立「腦中風取栓合作照護計畫」。

健保署長陳亮妤表示，健保署已放寬血栓溶解劑及急性缺血性腦中風機械取栓術執行時間，推動腦中風區域聯防，鼓勵醫院建立網絡救治病人，114年增加預算，從1.27億元增加至2.68億元，且列為健保各分區業務組的重點工作，同時納入遠距會診配套措施，設置轉診資訊系統平台，積極搶救患者，減少失能。

台灣腦中風病友協會理事長、台北慈濟神經內科主治醫師林信光指出，台灣中風登錄資料庫顯示，初次中風病人在1個月後失能比率約61.2%，半年後為51.72%，把握治療黃金時間十分重要。取栓技術不僅需要高端技術，也需要跨科24小時待命人力，台北慈濟醫院是新北市主責醫院，不僅及時救治，也負責中風病人轉送協調。

林信光說，美國心臟協會提出人生健康7件事，是有效遠離腦中風的關鍵，分別是運動、體重控制、健康飲食、不抽菸、控制膽固醇、血壓及血糖，從日常做起，維持健康生活型態，守護自己與家人的腦健康。當身邊有人出現疑似中風症狀時，可以透過「微笑、舉手、說你好」3個簡單動作，初步判斷，並把握「快快快」三原則。