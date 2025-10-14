健康主題館／取肝切除惡瘤再「種回」肝臟 北榮完成全球罕見手術

53歲潘女士健檢發現「惡性平滑肌肉瘤」，腫瘤盤根錯節，緊緊攀住肝靜脈與下腔靜脈，盤踞於肝臟與心臟。由於位置險惡，許多醫學中心紛紛搖頭。台北榮總團隊以14個小時拆彈，順利完成全球罕見「肝臟自體移植合併體外心肺循環」手術，拿出肝臟，切除腫瘤、重建肝靜脈，再將肝臟重新歸位。潘女士術後至今6個月，狀況良好。

潘女士去年5月底確診後，曾在其他醫院接受4次高劑量化療、36次放療，但12月發現腫瘤變大了，她輾轉求診台北榮總。台北榮總移植外科主任劉君恕表示，因為腫瘤長得很深，連健檢超音波也沒有照出來。經多次討論，決定「拆彈」，從根本解除心頭大患。

劉君恕說，腫瘤緊緊扼住肝靜脈與下腔靜脈，直抵心臟，想要切除乾淨，幾乎不可能。團隊腦力激盪，決定將肝臟從體內完整取出，在體外進行腫瘤切除與肝靜脈重建。

同時，心臟外科團隊啟動體外心肺循環，切除位於下腔靜脈及右心房的腫瘤，並重建下腔靜脈。最後，再將宛如煥然一新的肝臟重新「歸位」，放回原來的位置並接上血管。

手術過程如同電影情節般的天方夜譚，劉君恕強調，只能這樣做了，術式完全幫潘女士量身打造。

說起來簡單，執行卻如履薄冰，每一個步驟、環節都不容失誤，稍有差池都可能讓她的心臟無法再跳動。

手術團隊無數次沙盤推演

經過無數次團隊沙盤推演，手術當下，在麻醉科醫師精準掌控下，外科團隊小心翼翼地分離肝臟與下腔靜脈，心臟外科團隊則在胸骨處開啟通道，架起體外心肺循環機。爭分奪秒在體外對肝臟進行精準的腫瘤切除，並利用冰凍保存血管，重建受損的肝靜脈。

心臟外科團隊仔細切除了下腔靜脈及右心房的腫瘤，並以牛心包膜重建下腔靜脈，由於體外心肺循環機的運行時間限制，移植團隊以迅雷不及掩耳的速度，將肝臟重新植回體內；當肝靜脈與肝門脈吻合，血液重新湧入肝臟的那一刻，所有人都鬆了一口氣。

術後6個月恢復狀況良好

劉君恕表示，肝臟自體移植用於困難切除的肝臟腫瘤，已是醫學領域的高難度挑戰。罹患血管平滑肌肉瘤的潘女士，結合了肝臟自體移植與心臟外科體外心肺循環的同步腫瘤切除，在全球醫學文獻中，更是屈指可數。術後至今6個月，潘女士狀況良好，無任何復發跡象。

「潘女士的警覺醒很高，平常有健檢習慣，發現紅字會遵照醫囑進一步追蹤檢查。」劉君恕說，肝臟是沉默的器官，保健之道就是定期檢查，有B、C型肝炎的人更要積極治療，避免演進成肝硬化、肝癌。現代人營養過剩，肥胖是健康大敵，尤其脂肪肝會引起發炎，進而損害肝功能，一定要控制飲食、規律運動。