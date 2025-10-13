高鐵寧靜車廂惹議 鐵道局：幼童及病友不在措施範圍

快訊

中央社／ 台北13日電

高鐵寧靜車廂卻遭質疑不友善小朋友。對此，交通部鐵道局強調，孩童及病友並不在寧靜車廂的措施範圍；高鐵也重申，對於幼童等，一向秉持關懷並提供必要協助與安撫。

台灣高鐵9月22日起實施「寧靜車廂」措施，近期引發討論。高鐵一再重申，提升車廂寧靜度，是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為；對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷、提供必要協助與安撫。

衛福部為兒少福利法主管機關，部長石崇良今天承諾，1個月內將跨部會尋求更彈性做法。

對此，交通部鐵道局指出，高鐵車廂皆為親子友善，寧靜車廂措施主要針對喧嘩、以電子產品進行交談或視訊、播放通訊軟體提示音或影音媒體等，期提升車廂乘坐品質，孩童及病友並不在此措施範圍。

為避免民眾疑慮，鐵道局表示，已請高鐵公司積極對外說明及宣導，期盼兼顧不同旅客群體需求。

台灣高鐵今天也重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客行為，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷並提供必要協助與安撫。

針對近期親子同行旅客意見，台灣高鐵表示，將持續傾聽與理解，以優化一線服務人員執行技巧，避免造成誤會，並加強提供旅客必要關懷與協助。

台灣高鐵強調，孩童是社會共同資產，需要大家的理解與包容，並呼籲旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的親子友善場域。

台灣高鐵說明，推動車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘，也盼外界勿過度解讀。

