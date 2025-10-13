黑心豬大腸案延燒…綠委轟食藥署稽查延宕4個月 784公斤恐被吃下肚

屏東百威食品以工業用雙氧水加工漂白豬大腸，並賣到台北、桃園、高雄、屏東等地引發食安疑慮。立法院衛環委員會今舉行「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」專案報告，民進黨立委劉建國質詢批評，衛福部食藥署6月接獲檢舉，直到10月才由檢警調查緝，期間相隔4個月，要求石崇良上任後應「新官上任三把火」，該立威就立威，盡速了解相關流程。

劉建國質詢指出，今天其他委員質詢時，食藥署長姜至剛說明稽查黑心大腸數字時，甚至說出二百多萬噸，還需衛福部長石崇良更正，說明黑心大腸目前於工廠封存1萬2604公斤、查緝下游業者庫存2430公斤，但已流出784公斤，這讓他十分驚訝，因署長坐在部長旁邊，數字說明卻是天壤之別。

立委林淑芬質詢時，講出「怠惰」、「瀆職」、「內神通外鬼」、「外鬼通內神」等語句，劉建國說，這對於姜至剛是很大的「挑戰」及「諷刺」，大家對於姜至剛就任後，應在食品、藥品應有新的作為，但在任內怎麼會發生如此重大的食安事件。

據統計，近5來食安違規總共開罰355件，金額達2553多萬元，平均每件約7萬元，其中與這次黑心大腸事件，情節類似的事件，有那一件是從6月接獲檢舉後，直到10月由檢警調查緝，竟相隔4個月，這是原本的作業流程嗎，還是姜至剛上任後，才改變的？衛福部長石崇良上任後，應該要「新官上任三把火」，應該立威就應立威，必須了解相關過程。

大腸用在許多食物，除了大腸麵線，還有大腸豬血湯、麻辣鍋、炸肥腸、薑絲炒大腸等，但「百威食品」使用工業用雙氧水，環境部化學署、衛福部食藥署通通沒有掌握，「你們說的過去嗎？」如今是行政院食品安全辦公室的角色不見了，環境部不知，衛福部食藥署又不管，讓台灣成千上萬的消費者受到傷害。

劉建國批評，就行政院食品安全辦公室、衛福部食藥署今天提供衛環委員會的書面報告，許多關鍵數字沒有凸顯出來，這報告可說是藐視衛環委員會的全體委員，更是「藐視所有的消費者」。他說，許多委員要求衛福部一個月內提出檢討報告，但面對如此重大惡意事件，一個月真的太久了，他要求衛福部與食安辦公室應於一周內即刻檢討法規與執行面漏洞，改革稽查權限和機制。

行政院食品安全辦公室主任許輔說，由於百威食品所使用的工業用雙氧水，目前沒有納入關注化學物質，將與環境部討論將其納入。