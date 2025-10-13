快訊

日本蘋果糖職人帶「白粉」闖海關爆紅 他發文曝：台糖已來聯繫

聯合報／ 記者高婉珮／台北即時報導
日本蘋果糖職人池田喬俊日前出境，因行李箱裝滿袋裝「白色粉末」，引起騷動。圖／摘自X「 池田喬俊@東京林檎製飴所／POMME d’AMOUR」
日本蘋果糖職人池田喬俊日前出境，因行李箱裝滿袋裝「白色粉末」，引起騷動。圖／摘自X「 池田喬俊@東京林檎製飴所／POMME d’AMOUR」

日本擁有多家店舖的「蘋果糖始祖」─東京林檎制飴所的創辦人池田喬俊，日前來台時，因掃貨一行李箱的「白色粉末」，在機場出境被海關盯上，最後甚至還出動緝毒犬聞過後才放行，後來證實這些「粉末」其實是台灣的砂糖，但也因這場「烏龍」讓他在社群爆紅，稍早他透露，表示已收到台糖親自聯繫，還說自己「開心到流鼻血！」，許多網友覺得老闆太搞笑，同時也紛紛獻上祝福。

「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊日前來台參加新光三越的日本展，在結束第一波快閃活動回日本時，因帶回大量的「台糖一號砂糖」在機場造成騷動，至於為什麼要帶大量台糖的砂糖，他表示，台灣砂糖做出的蘋果糖有獨特的甜味，所以想帶回日本，他後來更詳細解釋說到「我帶回日本的那款砂糖(一砂)，雖然屬於高純度的砂糖，但仍保留了極微量的糖蜜成分，那種感覺就像『殘響』，彷彿是遙遠記憶中殘留的餘韻。正因為這一點點不完美，讓這款砂糖如此特別。」

稍早，池田喬俊也在社群分享表示收到來自台糖的聯繫，雖然沒透露詳細內容，但依舊吸引不少網友留言祝賀，有網友笑說「太好了！以後更容易帶白粉回國了」、還有人說「笑死，直接被白粉製造商找上門了！」。

同時他也預告，10月16日至11月4日，「東京林檎製飴所」也將快閃新光三越信義A11 ，到今年底前，還會陸續前進新光三越台南西門店及高雄左營店。

池田喬俊稍早透露台糖已來聯繫，讓他相當開心。圖／摘自Threads＠pommedamour_ikeda
池田喬俊稍早透露台糖已來聯繫，讓他相當開心。圖／摘自Threads＠pommedamour_ikeda

日本 東京

