52歲婦顎骨腫瘤切除 取小腿骨數位流程1天重建顏面

中央社／ 台北13日電

52歲石小姐下顎外觀及牙齦明顯腫大變形，確診9公分大小「下顎骨造釉細胞瘤」，利用智慧醫療、取小腿骨，1天完成腫瘤切除、顎骨重建、植牙假牙贋復口腔齒顎顏面重建，重拾笑容。

石小姐今天出席台大醫院舉行的記者會，回憶4個月開刀，「這個真的不是吹牛的，因為我在加護病房第2天，我就會笑了」，雖然笑得有點僵硬、有點難看，如果沒有結合智慧醫療手術，接下來的生活恐面臨無法講話的生活，沒有辦法進入人群，為了復原會在家裡關半年、1年。

石小姐說，治療前想像非常多「血腥」畫面，怕整個下顎都不見，可能會過上一段沒有下巴、骨頭、牙齒的日子，可能被指指點點，「畢竟我是女生」，直到醫師告訴她，從開刀房出來以後，就會有牙齒，彷彿是一劑定心丸；深盼她的醫療經驗能鼓舞更多患者，未來還是可以一片光明。

台大醫院口腔醫學部副主任鄭世榮表示，石小姐9公分造釉細胞瘤雖為良性顎骨腫瘤，但具有明顯侵襲性，已造成下顎骨大範圍破壞；傳統治療通常需要分階段進行，第一階段先切除病灶與重建骨缺損，第二階段再進行植牙及假牙製作，過程可能長達數月，甚至1至2年。

鄭世榮說，對於病人來說，長期缺牙，不僅影響咀嚼、發音功能及外觀，也對心理造成沉重負擔。石小姐因腫瘤切除手術，在下顎骨留下長達12公分骨缺損，醫療團隊取用她的小腿骨重建下顎，接著立即植入人工牙根作為假牙基座，並同步製作假牙，整個重建程序在1天內完成。

鄭世榮表示，手術1天完成的關鍵在於全數位化流程，透過數位軟體輔助，結合數位模擬設計、3D列印模型與手術導板，從腫瘤切除、取骨、重建到植牙每個步驟都預先精準規劃，實現高度整合一體化手術，大幅提升準確度，將手術誤差降到最低，成功重建石小姐下顎骨與牙列。

衛生福利部統計，全國每年約7000多個口腔癌病患，加上良性腫瘤病患，數量會更多。台大醫院口腔醫學部希望將來能繼續精進，利用智慧醫療技術，提供病友客製化、量身打造的精準醫療，達成「以病人為中心」，邁向亞洲第一的目標。

