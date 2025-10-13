狂掃台灣砂糖出境鬧烏龍！日本老闆自稱「合法白粉男」流鼻血：台糖聯絡我了

還以為是毒品？日本蘋果糖專賣店創辦人日前返國時，行李箱裡裝滿袋裝台灣砂糖，出境時頻頻被逼問「這白色粉末是什麼？」一度引起騷動。事件發酵後，竟意外引來台糖官方關注，讓池田嗨喊「台灣糖業公司來聯絡我了」，更興奮自稱「合法白粉男」，也再次掀起網友熱烈討論。

日本蘋果糖專賣店「東京林檎制飴所」近日來台快閃，創辦人池田喬俊日前結束第一波活動返回日本，竟在出境時被發現行李箱裝滿「白色粉末」，一度引起關注。不過原來是烏龍一場，由於池田太喜歡台灣砂糖，一次買了約20包、重達20公斤的砂糖，不僅在桃園機場被海關關切，甚至還驚動緝毒犬，所幸最後順利將台灣的糖帶回日本。

池田喬俊也在社群媒體上分享這段驚魂經歷，吸引廣大網友朝聖。他認為，台灣的砂糖更有「厚度」與「層次感」，做出的蘋果糖甜味獨特，即使糖衣很薄，也能明顯帶出香氣。而他將會利用這些砂糖，在日本製作與台灣相同風味的蘋果糖，希望讓日本客人也能品嚐到獨特的台灣風味。

今日，池田喬俊在社群媒體Threads上透露自己收到「好消息」，原來台糖公司直接聯繫了池田本人，讓他忍不住興奮嗨喊「我超開心的！太開心了結果流鼻血了」。事後，他還轉發網友留言，自稱「我是合法白粉男！」

「東京林檎製飴所」日前參加新光三越南西店日本展，10月16日至11月4日也將在新光三越信義A11日本展開賣蘋果糖，不過池田喬俊坦言，自己的中文並不是很流利，在發文時寫下的文字都是都是和翻譯器「奮戰」後才完成的，若有台灣人在展場和他說話，也大概只能回答：「不、好、意、思，我、是、日、本、人，所、以、不、太、會、講、華、語」，喊話網友多多包涵。

見此，臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」也發文感嘆台糖竟然真的聯繫老闆本人，笑稱「台糖可能找到最佳海外代言人了，日本蘋果糖老闆也不用再冒險運糖回日本」。網友也熱烈回應這件溫馨趣事，表示「沒想到還有續集」、「超可愛的老闆」、「免打廣告費的最佳代言人（只是跑到社會版）」、「太開心結果流鼻血，真的興奮過度啦」、「對啦，寄給他啦，用搬的多累」、「台糖的糖真的讚，請大家珍愛國貨」、「清清『白白』，『糖糖』正正的合法白粉男」。

對於再度登上新聞版面，池田喬俊笑稱：「因為收到台灣糖業的訊息太開心了，結果興奮到流鼻血，還上新聞了」。