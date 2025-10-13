花蓮14日注意雨勢 週末東北季風增強北台灣降溫

快訊

中央社／ 台北13日電

氣象署今天提醒，明天花蓮留意較大雨勢，西半部仍有局部36度以上高溫；19日東北季風增強，週末可能颱風風神生成，桃園以北、東半部及恆春半島易有短暫陣雨，北台灣略降溫。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天偏東風，宜花東地區、恆春半島有零星降雨，嘉義以南地區及各山區午後注意局部雷陣雨，特別提醒花蓮可能會有不定時局部較大雨勢，而午後還有熱力作用加乘，降雨較為明顯。

劉沛滕指出，明天大台北、新竹、彰化、雲嘉南及屏東地區，仍要留意局部攝氏36度以上的高溫。

劉沛滕提到，15日至17日各地天氣大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各山區有零星短暫雷陣雨，西半部仍然要留意局部高溫。

18日轉偏東北風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

劉沛滕說，19日、20日東北季風增強及影響，而台灣東南方目前有一個熱帶系統正在醞釀及發展，預估其外圍環流水氣也將會影響台灣，桃園以北、東半部及恆春半島易有短暫陣雨，其他地區是午後短暫雷陣雨。

劉沛滕說明，19日東北季風還在增強的過程，各地高溫約降3度，北台灣約30至32度，低溫約22至24度；20日東北季風影響，北台灣再加上降雨較持續，高溫約28至30度，低溫約22度左右；目前預測東北季風可能會影響至22日。

至於熱帶系統的發展，劉沛滕指出，目前還只是在關島東南方的雲簇，預估15日、16日有機會增強為熱帶性低氣壓；目前較多數的預測路徑是穿過巴士海峽或呂宋島，也有少部分會從台灣東方海面北上。

劉沛滕提到，若以穿過呂宋島的路徑預估，在移動的過程中，因為環境適合發展，17日或18日有機會增強為颱風，若成颱為今年第24號颱風「風神」；至於是否會與東北季風發生共伴效應，導致雨勢增強，目前各國模式仍有分歧，要視颱風強度而定，氣象署會持續觀察。

