快訊

新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

北市馬路多了沒見過「紫、藍色標線」 違規最高罰36000元

果粉準備好銀兩！蘋果本周料推三新品 M5晶片首亮相

聽新聞
0:00 / 0:00

立院交委會關注台中高鐵特區壅塞 籲中央地方合作

中央社／ 台中13日電

立法院交通委員會今天赴台中考察交通建設，針對改善高鐵站區周邊壅塞車流問題推多項措施，會中多名立委一致要求加速推動，呼籲中央地方跨黨派合作，讓建設早日落實。

立法院交通委員會今天到台中考察高鐵特區、烏日轉運中心、水湳轉運中心及捷運軌道工程等推動進度，包括立法院副院長江啟臣及國民黨立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋與民進黨立委何欣純，並邀集交通部長陳世凱、台中市副市長黃國榮、台中市交通局長葉昭甫等人出席。

其中，位於高鐵特區的「烏日三鐵共構轉運中心」，規劃整合高鐵、台鐵及國道客運轉乘，並預留台鐵人行通廊，中市府交通局於今年9月30日向交通部提送期末報告書，預計11月上旬召開期末審查會議，屆時將釐清合作模式、席位配置及整體設計方向。

陳世凱說，此用地屬鐵道局附屬土地，後續將依促參程序推動，在完成可行性評估與期末審查後，中央樂觀其成，將全力協助台中市府推動。

針對改善台中高鐵站區周邊壅塞車流問題，交通部與市府推動國道與台74線改善工程，包括國道1號新增匝道連接高鐵特區、台74線預留匝道銜接高鐵站二樓層及高鐵東路匝道拓寬，分流假日與尖峰車潮。

何欣純表示，她在立法院質詢時，要求交通部與台中市政府成立高鐵特區交通專案小組，最近一次開會紀錄仍停留在7月，因高鐵特區交通問題牽涉範圍廣，呼籲中央地方共同跨黨派、跨部門合作，加速整合專案運作。

黃健豪提到，中部交通建設須短、中、長期並進，短期優先改善壅塞與平面瓶頸，中期啟動高架匝道與轉乘設計，長期整合轉運中心、國道與捷運系統；將持續在立法院爭取預算與協調資源，讓「南烏日、北水湳」雙核心計畫早日落實，帶動中部交通升級。

江啟臣說，地方建設不能永遠停在規劃階段，中央與地方應滾動檢討、明確分工，該做就趕快做，民眾對交通改善的期待迫切，呼籲中央加快時程、務實推進，讓建設早日落實。

高鐵 立法院 國道客運

延伸閱讀

烏日轉運站加三鐵共構前景看好 陳世凱：促參案樂觀其成

國民黨主席怎麼選？ 盧秀燕嫡系立委黃健豪這麼解析

郝龍斌自述「是她要我參選」 黃健豪猜是盧秀燕但無人曾證實

好消息！馬太鞍溪便道明天下午3時通車 10分鐘直達光復鄉

相關新聞

創意AI想像力編寫小故事 宜蘭童樂創意故事徵文10/24截止收件

宜蘭縣政府財稅局舉辦「AI童樂 宜稅童話」創意故事徵文比賽，比賽分國小高年級組與國中組，參賽者可使用生成式AI輔助創作，...

全球罕見！53歲女性腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

53歲的潘女士健檢時發現肝功能輕微異常，對紅字有高度警覺，進一步檢查竟是罕見的「惡性平滑肌肉瘤」，而且腫瘤盤根錯節，長到...

金門飛機班班客滿...旅客過境不留財 業者籲中轉客留宿帶動經濟

金門台金航線機票近期持續「一票難求」，連假或週末幾乎班班客滿，讓不少金門鄉親哀嘆連返鄉、就醫都困難重重。民眾質疑，「這些...

大巨蛋影城17日試營運 北市議員：逃生設備疑有問題 消防局稽查結果出爐

台北大巨蛋影城將於10月17日試營運，不過，民進黨北市議員洪婉臻今質詢時指，商城的突出平台種植栽恐影響逃生。台北市長蔣萬...

想減肥就吃超級食物「鮭魚」 營養師曝3優點：別再只吃魚油膠囊

鮭魚除了是許多人吃生魚片時，指定的熱門魚種外，也是許多營養師心中的超級食物。營養師媽媽曉晶在臉書指出，鮭魚是科學證實的「全食型超級食物」，2021年刊登在《Food & Function》的研究指出，直接吃完整鮭魚（包含魚皮跟油脂），能夠比魚油膠囊更明顯的提升體內的EPA跟DHA濃度，不只護心、養腦，還能抗發炎。

「2025八德3C哈樂DAY」3大主題週週不間斷

為打造商圈專屬節慶品牌亮點活動，臺北市商業處與台北市八德資訊商圈發展協會攜手推出「2025八德3C哈樂DAY」系列活動，自114年10月4日起結合商圈協會自辦的哈樂市集暖場開跑，將一路熱鬧延續至11月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。