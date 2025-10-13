立院交委會關注台中高鐵特區壅塞 籲中央地方合作

鮭魚除了是許多人吃生魚片時，指定的熱門魚種外，也是許多營養師心中的超級食物。營養師媽媽曉晶在臉書指出，鮭魚是科學證實的「全食型超級食物」，2021年刊登在《Food & Function》的研究指出，直接吃完整鮭魚（包含魚皮跟油脂），能夠比魚油膠囊更明顯的提升體內的EPA跟DHA濃度，不只護心、養腦，還能抗發炎。

2025-10-13 17:18