立院交委會關注台中高鐵特區壅塞 籲中央地方合作
立法院交通委員會今天赴台中考察交通建設，針對改善高鐵站區周邊壅塞車流問題推多項措施，會中多名立委一致要求加速推動，呼籲中央地方跨黨派合作，讓建設早日落實。
立法院交通委員會今天到台中考察高鐵特區、烏日轉運中心、水湳轉運中心及捷運軌道工程等推動進度，包括立法院副院長江啟臣及國民黨立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋與民進黨立委何欣純，並邀集交通部長陳世凱、台中市副市長黃國榮、台中市交通局長葉昭甫等人出席。
其中，位於高鐵特區的「烏日三鐵共構轉運中心」，規劃整合高鐵、台鐵及國道客運轉乘，並預留台鐵人行通廊，中市府交通局於今年9月30日向交通部提送期末報告書，預計11月上旬召開期末審查會議，屆時將釐清合作模式、席位配置及整體設計方向。
陳世凱說，此用地屬鐵道局附屬土地，後續將依促參程序推動，在完成可行性評估與期末審查後，中央樂觀其成，將全力協助台中市府推動。
針對改善台中高鐵站區周邊壅塞車流問題，交通部與市府推動國道與台74線改善工程，包括國道1號新增匝道連接高鐵特區、台74線預留匝道銜接高鐵站二樓層及高鐵東路匝道拓寬，分流假日與尖峰車潮。
何欣純表示，她在立法院質詢時，要求交通部與台中市政府成立高鐵特區交通專案小組，最近一次開會紀錄仍停留在7月，因高鐵特區交通問題牽涉範圍廣，呼籲中央地方共同跨黨派、跨部門合作，加速整合專案運作。
黃健豪提到，中部交通建設須短、中、長期並進，短期優先改善壅塞與平面瓶頸，中期啟動高架匝道與轉乘設計，長期整合轉運中心、國道與捷運系統；將持續在立法院爭取預算與協調資源，讓「南烏日、北水湳」雙核心計畫早日落實，帶動中部交通升級。
江啟臣說，地方建設不能永遠停在規劃階段，中央與地方應滾動檢討、明確分工，該做就趕快做，民眾對交通改善的期待迫切，呼籲中央加快時程、務實推進，讓建設早日落實。
