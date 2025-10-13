阿里山林鐵115年起行駛區間車 帶動嘉義山區觀光

阿里山林鐵及文資處今天表示，為持續發展大阿里山林業文化旅遊軸帶，預計明年下半年阿里山林鐵開始行駛交力坪、奮起湖及十字路車站區間，116年上半年行駛鹿麻產至獨立山車站區間。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天告訴中央社記者，預計明年下半年林鐵開始行駛交力坪、奮起湖及十字路車站區間；明年底「竹崎車庫」新建完工後，預計116年上半年開始行駛鹿麻產、竹崎、樟腦寮及獨立山車站區間。

周恆凱說，林鐵新購及規劃行駛嘉義至阿里山區間的「森里號」列車，今年8月29日交車，正進行測試作業中，等完成運轉測試程序，並報交通部取得營運許可後，明年中可投入營運，目前行駛「阿里山號」即可陸續轉為區間列車。

對此，嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴指出，阿里山鐵道旅遊一直是國內外旅客心中的經典路線，深具歷史底蘊與自然魅力。此次林鐵處擴充服務區間與運能，將為旅客提供更靈活且多元的旅遊選擇。無論是自由行、自駕遊或團體行程，皆可與大眾運輸、公路接駁與遊覽車無縫接軌，形塑出更具層次的整體旅遊體驗。

徐佩鈴表示，透過鐵道串聯阿里山的部落文化、茶香公路、高山精品咖啡及山林步道，不僅豐富遊程內容，更深化地方特色的展現。林鐵運營區間車，將有助於提升嘉義作為國際觀光門戶的地位，並為台灣觀光注入更強勁的發展動能。