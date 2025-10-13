快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

阿里山林鐵115年起行駛區間車 帶動嘉義山區觀光

中央社／ 嘉義縣13日電

阿里山林鐵及文資處今天表示，為持續發展大阿里山林業文化旅遊軸帶，預計明年下半年阿里山林鐵開始行駛交力坪、奮起湖及十字路車站區間，116年上半年行駛鹿麻產至獨立山車站區間。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天告訴中央社記者，預計明年下半年林鐵開始行駛交力坪、奮起湖及十字路車站區間；明年底「竹崎車庫」新建完工後，預計116年上半年開始行駛鹿麻產、竹崎、樟腦寮及獨立山車站區間。

周恆凱說，林鐵新購及規劃行駛嘉義至阿里山區間的「森里號」列車，今年8月29日交車，正進行測試作業中，等完成運轉測試程序，並報交通部取得營運許可後，明年中可投入營運，目前行駛「阿里山號」即可陸續轉為區間列車。

對此，嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴指出，阿里山鐵道旅遊一直是國內外旅客心中的經典路線，深具歷史底蘊與自然魅力。此次林鐵處擴充服務區間與運能，將為旅客提供更靈活且多元的旅遊選擇。無論是自由行、自駕遊或團體行程，皆可與大眾運輸、公路接駁與遊覽車無縫接軌，形塑出更具層次的整體旅遊體驗。

徐佩鈴表示，透過鐵道串聯阿里山的部落文化、茶香公路、高山精品咖啡及山林步道，不僅豐富遊程內容，更深化地方特色的展現。林鐵運營區間車，將有助於提升嘉義作為國際觀光門戶的地位，並為台灣觀光注入更強勁的發展動能。

阿里山 嘉義 鐵道

延伸閱讀

國際旗袍皇后大賽登場 15國佳麗嘉義古堡展東方之美

半導體業主管突發性耳聾 嘉義大林慈濟醫師助重啟人生音符

賈新興：風神颱風周五周六恐生成 歐洲預估往台灣附近巴士海峽移動

阿里山10歲男童墜落25米邊坡 消防員馳援5小時平安送醫

相關新聞

金門飛機班班客滿...旅客過境不留財 業者籲中轉客留宿帶動經濟

金門台金航線機票近期持續「一票難求」，連假或週末幾乎班班客滿，讓不少金門鄉親哀嘆連返鄉、就醫都困難重重。民眾質疑，「這些...

全球罕見！53歲女性腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

53歲的潘女士健檢時發現肝功能輕微異常，對紅字有高度警覺，進一步檢查竟是罕見的「惡性平滑肌肉瘤」，而且腫瘤盤根錯節，長到...

大巨蛋影城17日試營運 議員：逃生設備疑有問題 消防局稽查結果出爐

台北大巨蛋影城將於10月17日試營運，不過，民進黨北市議員洪婉臻今質詢時指，商城的突出平台種植栽恐影響逃生。台北市長蔣萬...

想減肥就吃超級食物「鮭魚」 營養師曝3優點：別再只吃魚油膠囊

鮭魚除了是許多人吃生魚片時，指定的熱門魚種外，也是許多營養師心中的超級食物。營養師媽媽曉晶在臉書指出，鮭魚是科學證實的「全食型超級食物」，2021年刊登在《Food & Function》的研究指出，直接吃完整鮭魚（包含魚皮跟油脂），能夠比魚油膠囊更明顯的提升體內的EPA跟DHA濃度，不只護心、養腦，還能抗發炎。

「2025八德3C哈樂DAY」3大主題週週不間斷

為打造商圈專屬節慶品牌亮點活動，臺北市商業處與台北市八德資訊商圈發展協會攜手推出「2025八德3C哈樂DAY」系列活動，自114年10月4日起結合商圈協會自辦的哈樂市集暖場開跑，將一路熱鬧延續至11月

高鐵寧靜車廂惹議 王婉諭盼設親子車廂

「高鐵應該設立『親子車廂』，讓有孩子的可以集中照顧！」針對高鐵近日將設立「寧靜車廂」，時代力量主席王婉諭建議，社會需要的，是一個讓家長可以放心帶孩子出門、讓孩子可以自在探索世界的「親子車廂」。藍營市議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。