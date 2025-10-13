快訊

全球罕見！53歲女性腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
北榮完成全球罕見「肝臟自體移植合併體外心肺循環」手術。記者廖靜清／攝影
北榮完成全球罕見「肝臟自體移植合併體外心肺循環」手術。記者廖靜清／攝影

53歲的潘女士健檢時發現肝功能輕微異常，對紅字有高度警覺，進一步檢查竟是罕見的「惡性平滑肌肉瘤」，而且腫瘤盤根錯節，長到肝靜脈、下腔靜脈直達右心房，等同盤踞於肝臟與心臟。雖然進行數次傳統的化學與放射治療，但無法一勞永逸，且因為腫瘤的險惡位置，被多家醫院婉拒，沒有醫師敢下刀。

潘女士輾轉求診台北榮總，醫療團隊聯手進行「肝臟自體移植合併體外心肺循環」超高難度手術，終於完成不可能的任務。台北榮總移植外科主任劉君恕表示，這個案例非常棘手，因為患者的腫瘤長得很深，連例行的健檢超音波也沒有照出來。經過多次討論，決定進行「拆彈」，從根本解除心頭大患。

劉君恕說，腫瘤緊緊扼住了肝靜脈與下腔靜脈，直抵心臟，想要切除乾淨幾乎是不可能。團隊腦力激盪，決定將肝臟從體內完整取出，在體外進行精準的腫瘤切除與肝靜脈重建。同時間，心臟外科團隊啟動體外心肺循環，切除位於下腔靜脈及右心房的腫瘤，並重建下腔靜脈。

最後，再將宛如煥然一新的肝臟重新「歸位」，放回原來的位置並接上血管，這如同電影情節般的天方夜譚，劉君恕強調，只能這樣做了，術式全完是幫潘女士量身打造。雖然說起來簡單，執行卻是如履薄冰，每一個步驟、環節都不容失誤，稍有差池都可能讓患者的心臟無法再跳動。

「複雜度、困難度爆表！」劉君恕說，經過無數次的團隊沙盤推演，手術當下，在麻醉科醫師的精準掌控下，外科團隊小心翼翼地分離肝臟與下腔靜脈，心臟外科團隊則在胸骨處開啟通道，架起體外心肺循環機。爭分奪秒在體外對肝臟進行精準的腫瘤切除，並利用冰凍保存血管，重建受損的肝靜脈。

心臟外科團隊仔細切除了下腔靜脈及右心房的腫瘤，並以牛心包膜重建了下腔靜脈，由於體外心肺循環機的運行時間限制。移植團隊以迅雷不及掩耳的速度，將肝臟重新植回體內；當肝靜脈與肝門脈吻合，血液重新湧入肝臟的那一刻，所有人都鬆了一口氣。

劉君恕表示，肝臟自體移植用於困難切除的肝臟腫瘤，已是醫學領域的高難度挑戰。罹患血管平滑肌肉瘤的潘女士，結合了肝臟自體移植與心臟外科體外心肺循環的同步腫瘤切除，在全球醫學文獻中，更是屈指可數。術後至今六個月，潘女士狀況良好，無任何復發跡象。

腫瘤 團隊 醫師

