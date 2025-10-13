金門飛機班班客滿...旅客過境不留財 業者籲中轉客留宿帶動經濟

金門台金航線機票近期持續「一票難求」，連假或週末幾乎班班客滿，讓不少金門鄉親哀嘆連返鄉、就醫都困難重重。民眾質疑，「這些搭機來金門的人，到底去哪了？」實際上，多數是經由小三通轉往中國大陸的中轉旅客，僅在金門機場或碼頭短暫停留，幾乎沒有實質消費。

「他們只在金門上個廁所就走，我們只賺到屎尿！」有特產業者無奈表示，中轉旅客大量擠壓民生航班，卻未帶來觀光收益，當地店家、旅宿、特產業幾乎無感，特產業者指出，以前台金航線共有4家航空公司競飛，如今僅剩兩家，運能明顯不足，導致機票被中轉客搶光，金門人即使提早2個月訂票仍常買不到，更不要說單純想來金門旅遊的旅客。

有民眾建議，縣府應重新研議「中轉旅客須在金門過夜」的政策，或提高碼頭清潔費為1500元，將費用的一部分轉為消費券，以鼓勵旅客在金門用餐、購物。「政府應該讓過路客成為真正的旅客，不要讓金門只是個廁所中途站。」

前金門縣觀光處長丁健剛日前在《風傳媒》投書〈金門的下一步─別只當個過客的碼頭〉中也指出，小三通年旅運量突破130萬人次、單日往返高達7000人，看似亮眼的數字背後，其實是「人潮有、錢潮無」的假繁榮。丁直言，「金門承受了交通樞紐的壓力，卻沒有得到相應的經濟回饋。」

多位業者也感嘆，陸客自由行多走「窮遊」路線，來金門不逛特產店，中轉客更是被台灣與大陸旅遊業者「截頭截尾」，在台灣與大陸各自購物，金門淪為「中間站」。有業者說，現在營業額甚至比疫情時期更差，目前大家只能苦撐，希望未來大陸能重新開放更多省分陸客來金門，帶回購買力。

對此，縣議員董森堡再次呼籲中央應整合中轉旅客訂票機制，避免壓縮金門居民的機位。他指出，小三通旅客量大，中央應為中轉客另開航班，而非與台金航線混用運能，影響在地民生。他也建議，政府應以數據為基礎，掌握中轉旅客比例與金門剛性需求，建立彈性航權與運能管理機制。

在地業者與居民普遍認為，金門需要的不只是航班疏運，更是公平的交通分配與能實質促進經濟的觀光政策。否則，在華麗的旅運數據背後，金門只會繼續成為「人來人往的中途島」，賺到的仍只是「過客的足跡與屎尿」。

也有在地居民在臉書留言呼籲中轉旅客，「既然選擇金門中轉，就別抓太緊的時間，至少停留半天逛逛景點、吃頓飯。金門多數景點都免費，消費也不高。若真的嫌麻煩，不如改搭直飛航班。中轉與直飛價差不過幾千元，卻讓金門居民連搭機都成難題，很多在地人臨時有要事，卻買不到機票。若願意放慢腳步、留點時間給金門，對地方就是最好的幫助。」