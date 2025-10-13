黑心豬腸燒出2盲點 食安辦允強化「食安五環」

黑心豬腸案燒出2大盲點，百威無食品業者登錄，工業用雙氧水未列「關注化學物質」，立委批食安辦形同虛設，放縱不肖業者；食安辦允諾本週起展開跨部會議，強化「食安五環」。

屏東百威公司以工業級雙氧水漂白豬腸，逾3000公斤黑心豬腸流竄台北等4個縣市，多家知名小吃攤受害。據衛生福利部食品藥物管理署配合地方衛生局與檢調單位統計，共封存1萬2604公斤，這些產品沒有流入市場；有2430公斤產品完成下架，另有784公斤產品已售出。

衛福部及行政院食品安全辦公室今天於立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」進行專題報告，並備質詢。

民進黨籍立法委員劉建國表示，百威近5年內購入工業用雙氧水數量、豬腸流向多少小吃店？難道只有列入「關注化學物質」才能監管。

劉建國說，一家有食品加工事實的公司，不僅無食品業者登錄，更大量購買工業用雙氧水，這種情況明顯不合常理；卻因工業用雙氧水不在列管清單，環境部與衛福部竟然都不清楚、也沒有掌握，還需要靠民眾檢舉才得知，實在說不過去，制度明顯有漏洞，食安辦形同虛設。

食安辦主任許輔表示，從畜牧業到食品加工的銜接管理，權責分工確實有待加強，百威公司雖有食品加工行為，卻未登錄為食品業者，已營運10到20年；經初步了解，業者自認屬於農業管理體系，但實際從事的是分切與處理等食品加工行為。

正規食品業者應使用食品添加物等級的雙氧水，這類才屬於政府納管的化學物質。許輔說，工業用雙氧水未被列入「關注化學物質」名單，因此這次確實未能掌握其流向與用途；若業者聲稱用來清洗地板或其他用途，應留下紀錄，供地方衛生局查核。

許輔認為，黑心豬腸食安事件暴露2個「盲點」，其一是業者未登錄為食品業者，主管機關難以掌握其動態；其二是工業用雙氧水未被列為「關注化學物質」，導致監管出現漏洞。未來將研議是否將其納入管制範圍，強化「食安五環」。

國民黨籍立委廖偉翔提到，黑心豬腸燒出源頭管理疏漏，雖自民國105年建置化學雲，迄113年8月底止，仍未克服介接勞動部「化學品報備與許可平台」等資訊系統原始資料欄位闕漏問題。國民黨籍立委葉元之則要求，應盤點化學添加物，擴大化學雲管理範圍，並向環境部提出建議。

許輔表示，本週將與環境部化學物質管理署合作，研議將工業用雙氧水等非食品添加物類的化學品，納入「第4類關注化學物質」，並盡速完成跨部會分工，強化「食安五環」的管理機制。

「食安五環」指源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任、全民監督食安等五大面向。