快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

黑心豬腸燒出2盲點 食安辦允強化「食安五環」

中央社／ 台北13日電

黑心腸案燒出2大盲點，百威無食品業者登錄，工業用雙氧水未列「關注化學物質」，立委批食安辦形同虛設，放縱不肖業者；食安辦允諾本週起展開跨部會議，強化「食安五環」。

屏東百威公司以工業級雙氧水漂白豬腸，逾3000公斤黑心豬腸流竄台北等4個縣市，多家知名小吃攤受害。據衛生福利部食品藥物管理署配合地方衛生局與檢調單位統計，共封存1萬2604公斤，這些產品沒有流入市場；有2430公斤產品完成下架，另有784公斤產品已售出。

衛福部及行政院食品安全辦公室今天於立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」進行專題報告，並備質詢。

民進黨籍立法委員劉建國表示，百威近5年內購入工業用雙氧水數量、豬腸流向多少小吃店？難道只有列入「關注化學物質」才能監管。

劉建國說，一家有食品加工事實的公司，不僅無食品業者登錄，更大量購買工業用雙氧水，這種情況明顯不合常理；卻因工業用雙氧水不在列管清單，環境部與衛福部竟然都不清楚、也沒有掌握，還需要靠民眾檢舉才得知，實在說不過去，制度明顯有漏洞，食安辦形同虛設。

食安辦主任許輔表示，從畜牧業到食品加工的銜接管理，權責分工確實有待加強，百威公司雖有食品加工行為，卻未登錄為食品業者，已營運10到20年；經初步了解，業者自認屬於農業管理體系，但實際從事的是分切與處理等食品加工行為。

正規食品業者應使用食品添加物等級的雙氧水，這類才屬於政府納管的化學物質。許輔說，工業用雙氧水未被列入「關注化學物質」名單，因此這次確實未能掌握其流向與用途；若業者聲稱用來清洗地板或其他用途，應留下紀錄，供地方衛生局查核。

許輔認為，黑心豬腸食安事件暴露2個「盲點」，其一是業者未登錄為食品業者，主管機關難以掌握其動態；其二是工業用雙氧水未被列為「關注化學物質」，導致監管出現漏洞。未來將研議是否將其納入管制範圍，強化「食安五環」。

國民黨籍立委廖偉翔提到，黑心豬腸燒出源頭管理疏漏，雖自民國105年建置化學雲，迄113年8月底止，仍未克服介接勞動部「化學品報備與許可平台」等資訊系統原始資料欄位闕漏問題。國民黨籍立委葉元之則要求，應盤點化學添加物，擴大化學雲管理範圍，並向環境部提出建議。

許輔表示，本週將與環境部化學物質管理署合作，研議將工業用雙氧水等非食品添加物類的化學品，納入「第4類關注化學物質」，並盡速完成跨部會分工，強化「食安五環」的管理機制。

「食安五環」指源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任、全民監督食安等五大面向。

食安 衛生局

延伸閱讀

北市豬腸專案稽查 新增45家全數合格

食安事件無力稽查 立委要求擴編人力

黑心腸流竄民心不安 衛福部長石崇良感同身受：幾乎每周都會吃到

防黑心豬腸 北市再驗45家次、20件豬腸無過氧化氫

相關新聞

金門飛機班班客滿...旅客過境不留財 業者籲中轉客留宿帶動經濟

金門台金航線機票近期持續「一票難求」，連假或週末幾乎班班客滿，讓不少金門鄉親哀嘆連返鄉、就醫都困難重重。民眾質疑，「這些...

全球罕見！53歲女性腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

53歲的潘女士健檢時發現肝功能輕微異常，對紅字有高度警覺，進一步檢查竟是罕見的「惡性平滑肌肉瘤」，而且腫瘤盤根錯節，長到...

大巨蛋影城17日試營運 議員：逃生設備疑有問題 消防局稽查結果出爐

台北大巨蛋影城將於10月17日試營運，不過，民進黨北市議員洪婉臻今質詢時指，商城的突出平台種植栽恐影響逃生。台北市長蔣萬...

想減肥就吃超級食物「鮭魚」 營養師曝3優點：別再只吃魚油膠囊

鮭魚除了是許多人吃生魚片時，指定的熱門魚種外，也是許多營養師心中的超級食物。營養師媽媽曉晶在臉書指出，鮭魚是科學證實的「全食型超級食物」，2021年刊登在《Food & Function》的研究指出，直接吃完整鮭魚（包含魚皮跟油脂），能夠比魚油膠囊更明顯的提升體內的EPA跟DHA濃度，不只護心、養腦，還能抗發炎。

「2025八德3C哈樂DAY」3大主題週週不間斷

為打造商圈專屬節慶品牌亮點活動，臺北市商業處與台北市八德資訊商圈發展協會攜手推出「2025八德3C哈樂DAY」系列活動，自114年10月4日起結合商圈協會自辦的哈樂市集暖場開跑，將一路熱鬧延續至11月

高鐵寧靜車廂惹議 王婉諭盼設親子車廂

「高鐵應該設立『親子車廂』，讓有孩子的可以集中照顧！」針對高鐵近日將設立「寧靜車廂」，時代力量主席王婉諭建議，社會需要的，是一個讓家長可以放心帶孩子出門、讓孩子可以自在探索世界的「親子車廂」。藍營市議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。