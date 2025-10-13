高鐵寧靜車廂惹議 王婉諭盼設親子車廂

「高鐵應該設立『親子車廂』，讓有孩子的可以集中照顧！」針對高鐵近日將設立「寧靜車廂」，時代力量主席王婉諭建議，社會需要的，是一個讓家長可以放心帶孩子出門、讓孩子可以自在探索世界的「親子車廂」。藍營市議員曾獻瑩近日也批評說，此措施對親子極為不友善，完全沒有考量到家庭帶孩童出行的現場困境與社會環境。

高鐵在九月推動「寧靜車廂」，不料上路後屢屢爆出爭議，包括有網友看到一名男乘客對後座母子大吼「吵死了！寧靜車廂啦！」還有女網友搭高鐵時，看到一位2寶媽被列車人員舉牌示意降低音量。

應設親子車廂

時代力量主席王婉諭也以自身例子指出，曾經帶2歲的小燈泡出國，回國時小燈泡從上飛機就開始哭，她試遍了所有能想到的方法，抱著、哄著、唱歌、拿玩具、換姿勢都沒有用。但很溫暖的是，空服員請她到備餐室安撫孩子，給母子一點空間，乘客也沒有白眼、沒有抱怨。

她提議，社會需要的是一個讓家長可以放心帶孩子出門、讓孩子可以自在探索世界的「親子車廂」，而不是讓他們安靜吃乖乖。「台灣對於「育兒」與「孩子」的包容度，還是非常低！」王婉諭強調，可以理解有人希望在車上安靜休息，但這份寧靜不應該建立在對孩子與家長的排斥上。

加劇社會厭童氛圍

王婉諭的貼文下方也有許多民眾表示贊同，有人指出，台鐵都可以有親子車廂，高鐵為何不考慮某傑出相安排嬰幼兒優先？另有網友建議設定親子車廂，還可以支援推車，最好還要親子友善半價、鼓勵生育，不能只補助銀髮族；還有網友贊同說，台灣生育率已是全球倒數，卻還推出「寧靜車廂」，是要讓育兒家長壓力更大？希望高鐵可以推動親子友善車廂。

國民黨台北市議員曾獻瑩也說，高鐵實施「寧靜車廂」等新政策，反而加劇厭童的社會氛圍。他雖然支持搭乘高鐵時，用手機聽音樂或看影片時應配戴耳機、講電話及交談應輕聲細語。但不分清紅皂白的推動寧靜車廂，表面上強調並未禁止嬰幼兒，但實際執行時，家長帶孩子搭車一再被提醒，甚至遭乘客斥責，讓家庭備受壓力。

寧靜是約束大人

對此，衛福部長石崇良表示，已經向交通部發函，請交通部督導高鐵公司，並會在一個月內與交通部協調，擬定彈性作法。交通部主秘沈慧虹近日也於臉書發文表示，「寧靜車廂」的用意很清楚，主要是針對大人們自己可以控制的行為，幼兒或因病影響自主能力旅客，高鐵都會提供必要的協助。

