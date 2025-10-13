韓寧《花臉貓：修羅道》首挑大樑化身殺手 攜手福士蒼汰上演追捕戲碼

台灣少見以女性為主角的動作片《花臉貓：修羅道》，由烈日影像製作、聯合數位文創共同出品。今（13）日正式對外公布製作中消息，導演由暌違五年再度在台推出新作的王逸帆擔綱，除了是醞釀許久的第二部劇情長片，同時也身兼編劇、攝影及剪輯，企圖打造一部耳目一新的動作娛樂爽片。

卡司邀來近期入圍金鐘獎最佳女主角的新生代演員韓寧，以及近年積極進軍海外的日本當紅男星福士蒼汰共同主演。兩人因搭配起來宛如貓系女與犬系男，兩人因此被稱作是「貓狗CP」」。本片預計在全台各地取景，並於2026年底全台上映。

對於首登擔任大銀幕女主角的韓寧來說，雖有舞蹈底子，但演出動作片仍是一大挑戰。她表示，看完劇本彷彿遇到命中注定的角色，無論如何都排開檔期參與演出。為了角色，韓寧接受近一年的動作訓練及健身，同時進行拳擊、摔角、日本舞，以及日語與台語的練習。她直言，像是經歷一段自我改造的升級旅程，也期望自己能成為繼楊紫瓊、章子怡後的21世紀華語新生代動作女星！

福士蒼汰首度演出台灣電影，演出動作戲表現出色。圖／烈日影像提供

而曾演出《假面騎士FOURZE》、《圖書館戰爭》及《死神BLEACH》等動作片的福士蒼汰，先前已累積合氣道及跑酷底子，動作基本功扎實。本片拍攝過程中，他更獲導演及動作指導大讚排練一次就可直接上場。福士蒼汰表示很開心這次有機會在台灣和台灣劇組一起工作，拓展自己可能性。他聽聞台灣近年拍攝的動作類型作品相對較少，也希望能藉由這次機會，發揮自己至今累積的武術與經驗。

兩人在《花臉貓：修羅道》片中有許多打戲，談及合作過程，韓寧表示和和福士對戲令她感到安心，福士動作精準俐落，完全沒有讓她受傷。福士則形容韓寧如角色「花臉貓」般散發強烈氣場，然而私下是個溫柔愛笑的女生，形成強烈反差。兩人在拍攝現場常用英文交流，福士也現學中文「好熱」與「看起來不錯」，希望每天都能讓導演滿意。

導演王逸帆稱讚兩位演員投入演出，誇讚韓寧為本片接受長時間的相關訓練，也透露自己為邀請福士演出，特地飛往日本面談。福士也提出對於角色的理解，讓男主角人設更加立體，對於這次能邀請到福士喬出檔期來台直呼幸運！至於被問到這次是否會像過去作品一樣使用大量血漿？導演則笑言這次會用得比較節制。