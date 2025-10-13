國道客運萎縮！台中水湳轉運中心明年初營運 交通局長：不會成為蚊子館

台中市興建中的水湳轉運中心預計明年第1季營運，市府交通局長葉昭甫說，台中到台北還是一個不錯的路線，台中的國道客運沒有受到太大的衝擊，加上未來可以配合會展中心營運，還有市區客運和遊覽車共同利用，他不認為會成為蚊子館，只是如何讓它能更充分使用。

葉昭甫也說，過去散落在中清交流道和台灣大道周邊的國道業者很多，但是沒有一個主體性的轉運中心，大家租房子各自處理，能夠把它收在一個建築物裡面，以大家搭車的方便性而言，還是有必要的。

他說，水湳轉運中心有42席的大客車停車位，以後會展中心有很多活動，可以有部分的席位來配合。例如有一些遊覽車載人來，可以在轉運站下車，可以做一些彈性的調整。

葉昭甫說，對政府來說，做這麼大的建築不是一定要用收支平衡的概念來看，而是提供一個好的停車和候車環境，大家從國道下來停車，步行到會展中心也是很方便的，原先蓋的邏輯就是這樣子的，所以他不認為會成為蚊子館，只是如何讓它更能充分的使用。

他說，目前大家討論的是國道客運，事實上它也有一些市區客運和遊覽車可以一起使用。目前預計明年第一季就要營運，最近已經上網找營運標廠商，未來交由民間公司營運。

對於水湳轉運中心銜接國道的方案，葉昭甫說，一是水湳轉運中心直接接到中清交流道的聯絡道，第二是透過台74線快速道路接國一，又或者是後來提出、也認為是最可行的，就是在國道1號上面新增一個新的匝道去接轉運中心。

如果是新增匝道，因為高公局曾經說國道1號后里到大雅的拓寬工程正在做，如果未來會從現在的三個車道往外拓寬，就須考慮匝道來接國道1號的聯絡道能不能一起處理。目前有兩個修正案在評估，分別是方案一，有南北向的4個上下匝道成為一個完整的新增匝道，從轉運中心的3、4樓接出來。另外一個修正方案二，是採雙層高架拓寬，台中市先把基礎立好，下層是水湳匝道，因有預留空間，國道從大雅往南拓寬的時候可以銜接在這一段上面。

對此，交通部長陳世凱指示，市府可以把評估案送交交通部高工局進一步審查。