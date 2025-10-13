偶戲「金掌獎」名單出爐 金獎得主星光大道進場受獎
2025雲林國際偶戲節「金掌獎」得獎名單出爐，昨晚受獎者及國內偶界嘉賓共同走星光大道進場，今年典禮突破形式與框架，邀請金曲女歌手李竺芯，以動人歌聲詮釋布袋戲經典情感，並與多組重量級表演團隊同台演出，打造榮耀兼具文化的盛典。
今年以「超越偶」精神為主軸，嘉賓雲集，雲林縣長張麗善、縣議長黃凱率領議會、薪傳獎藝師王藝明、金曲獎評審團主席丁曉雯、霹靂國際多媒體董事長黃文章、傳藝金曲最佳偶戲主演得主吳聲杰、西螺新興閣掌中劇團長鍾任樑、㩳愉轃北管掌中實驗團長蕭任能、廖文和布袋戲團團長廖文和、知名布袋戲音樂創作人黃鳳儀等，共同見證榮耀。
今年金掌獎名單如下，最佳操偶技術獎「臺北木偶劇團」、最佳視覺藝術獎「金鷹閣電視木偶劇團」、最佳配樂音效獎「小西園第四代掌中劇團」、金掌獎評審團特別獎「雲林五洲小桃源掌中劇團」、最佳精神獎「吳萬響掌中劇團」、最佳劇本編創獎「今日掌中劇團」、最佳口白藝術獎「昇平五洲園」、最佳表演團隊獎「五洲勝義閣掌中劇團」。
青年金掌獎最佳主演獎陳淑如、最佳團隊獎黃佑任。小金掌獎土庫國小、四湖東光國小、
虎尾平和國小、台西新興國小、二崙國小、斗六石榴國小、虎尾國中、西螺廣興國小、西螺國中、東仁國中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言