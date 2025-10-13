偶戲「金掌獎」名單出爐 金獎得主星光大道進場受獎

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
有國內偶戲金像獎美稱的雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮由藝人許效舜主持，生動有趣。記者蔡維斌／翻攝
有國內偶戲金像獎美稱的雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮由藝人許效舜主持，生動有趣。記者蔡維斌／翻攝

2025雲林國際偶戲節「金掌獎」得獎名單出爐，昨晚受獎者及國內偶界嘉賓共同走星光大道進場，今年典禮突破形式與框架，邀請金曲女歌手李竺芯，以動人歌聲詮釋布袋戲經典情感，並與多組重量級表演團隊同台演出，打造榮耀兼具文化的盛典。

今年以「超越偶」精神為主軸，嘉賓雲集，雲林縣長張麗善、縣議長黃凱率領議會、薪傳獎藝師王藝明、金曲獎評審團主席丁曉雯、霹靂國際多媒體董事長黃文章、傳藝金曲最佳偶戲主演得主吳聲杰、西螺新興閣掌中劇團長鍾任樑、㩳愉轃北管掌中實驗團長蕭任能、廖文和布袋戲團團長廖文和、知名布袋戲音樂創作人黃鳳儀等，共同見證榮耀。

今年金掌獎名單如下，最佳操偶技術獎「臺北木偶劇團」、最佳視覺藝術獎「金鷹閣電視木偶劇團」、最佳配樂音效獎「小西園第四代掌中劇團」、金掌獎評審團特別獎「雲林五洲小桃源掌中劇團」、最佳精神獎「吳萬響掌中劇團」、最佳劇本編創獎「今日掌中劇團」、最佳口白藝術獎「昇平五洲園」、最佳表演團隊獎「五洲勝義閣掌中劇團」。

青年金掌獎最佳主演獎陳淑如、最佳團隊獎黃佑任。小金掌獎土庫國小、四湖東光國小、

虎尾平和國小、台西新興國小、二崙國小、斗六石榴國小、虎尾國中、西螺廣興國小、西螺國中、東仁國中。

有國內偶戲金像獎美稱的雲林國際偶戲節「金掌獎」，入圍者和嘉賓星光大道進場。記者蔡維斌／翻攝
有國內偶戲金像獎美稱的雲林國際偶戲節「金掌獎」，入圍者和嘉賓星光大道進場。記者蔡維斌／翻攝
有國內偶戲金像獎美稱的雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮，以宴會方式進行。記者蔡維斌／翻攝
有國內偶戲金像獎美稱的雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮，以宴會方式進行。記者蔡維斌／翻攝
有國內偶戲金像獎美稱的雲林國際偶戲節「金掌獎」，昨晚頒獎典禮，勞獲小金掌獎的各學校，接受頒獎表揚。記者蔡維斌／翻攝
有國內偶戲金像獎美稱的雲林國際偶戲節「金掌獎」，昨晚頒獎典禮，勞獲小金掌獎的各學校，接受頒獎表揚。記者蔡維斌／翻攝
有國內偶戲金像獎美稱的雲林國際偶戲節「金掌獎」，最佳表演團隊獎由「五洲勝義閣掌中劇團」奪得，接受雲林縣長張麗善頒獎表揚。記者蔡維斌／翻攝
有國內偶戲金像獎美稱的雲林國際偶戲節「金掌獎」，最佳表演團隊獎由「五洲勝義閣掌中劇團」奪得，接受雲林縣長張麗善頒獎表揚。記者蔡維斌／翻攝

布袋戲 團隊 雲林

