寧靜車廂讓家長「壓力倍增」 高鐵昨緊急撤宣導牌

高鐵推出「寧靜車廂」措施後引發家長反彈，盡管高鐵公司強調該措施並非針對孩童，但仍有不少家長憂心會不時遭規勸、其他乘客異樣眼光看待。高鐵公司今證實，由於誤解規定的人太多，昨天已將椅背後方及商品推車上的寧靜車廂宣導圖卡撤下，另也不會再派人員手舉牌提醒。

高鐵公司9月22日起實施「寧靜車廂」措施，近期引發討論，有網友指出，10日在高鐵153車次上，看到一位帶著2寶的媽媽，被舉牌示意降低音量，還勸導可以帶寶寶去門外走道安撫寶寶，結果媽媽只能獨留大寶在座位上，抱小寶去車廂外面安撫，並附上搭乘車次以及發生時間點。

高鐵後續也回應，153車次列車長表示，巡視車廂時有遇家長帶孩童的旅客，但並沒有遇到哭鬧需要協助的狀況，該車次也未有勸導旅客至玄關安撫孩童情形。

衛福部長石崇良今赴立法院衛環委員會進行專案報告時，被問到高鐵寧靜車廂對於親子友善議題時表示，9月2日已發函交通部了解寧靜車廂措施，應符合兒童權利公約的親子友善相關理念，以及兒少法中規範交通運具應有親子友善的概念，並承諾於1個月內與交通部共擬出彈性的做法。

另外，有家長坦言，椅背後方及商品推車上的寧靜車廂宣導圖卡讓人感到壓力巨大，就算沒有被主動勸導或被檢舉，但寧靜車廂宣傳圖卡一直出現在眼前，彷彿一直在提醒家長要管制孩童不能發出聲音，只要一有聲響，就會引來他人側目的眼光，甚至害怕有人會拿椅背後的圖卡來批評、檢討家長，畢竟圖卡並沒說清楚孩童不在此規範中，車廂肅殺氣氛濃重。

對此，高鐵公司今表示，由於太多民眾看到「寧靜車廂」文字，自行解釋為不能發出一點聲音，連嬰幼兒的哭聲也不例外，原本想用簡短有力的宣傳卻得到反效果。

高鐵表示，昨（12日）已先將座椅椅背上的宣傳字卡撤回，改為「美好高鐵，寧靜同行」圖卡，並重新構思該如何宣傳政策，商品推車上的圖卡也撤下，同時也不會再派員舉牌，僅透過列車跑馬燈、車站及官網進行宣導。

高鐵重申，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。針對近期親子同行旅客的意見，將持續傾聽與理解，以優化一線服務人員執行技巧，避免造成誤會，並加強提供旅客必要的關懷與協助。