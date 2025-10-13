「2025八德3C哈樂DAY」3大主題週週不間斷

為打造商圈專屬節慶品牌亮點活動，臺北市商業處與台北市八德資訊商圈發展協會攜手推出「2025八德3C哈樂DAY」系列活動，自114年10月4日起結合商圈協會自辦的哈樂市集暖場開跑，將一路熱鬧延續至11月2日，並自本週起連續3週六、日推出3C電玩、二次元、動漫主題；11月1日至2日壓軸主場週更將3大主題精華再現，邀請F.F.O、ARKis、派偉俊Patrick Brasca等眾多重量級卡司齊聚開唱。此外，10月4日至11月2日間八德資訊商圈、光華數位新天地及三創生活園區等周邊約100間特約店家聯手推出週週抽及大獎抽雙重消費抽獎回饋；期間商圈吉祥物「八哥」、「貓店長」巨型氣偶天天現場賣萌，還有強檔動漫《我的英雄學院》FINAL SEASON拍照打卡裝置陪你共度最潮哈樂DAY。

臺北市商業處高振源處長表示，八德資訊商圈被譽為全臺3C科技核心地帶，是玩家尋找最新產品、專業維修與零組件的首選熱區。近年來，商圈更積極融合ACG與流行文化元素，打造科技與娛樂共融的新樣貌，不僅帶動商圈創新發展，也讓民眾能在此同時享受購物與休閒的雙重樂趣。今年已是「八德3C哈樂DAY」連續第3年舉辦，將自本週末起依序推出3C電玩、二次元及動漫3大主題週，週週推出精彩舞台展演活動，現場展攤更匯集豐富當週主題攤位，吸引不同客群消費者至八德資訊商圈消費同樂。本週10月11日至12日「3C電玩週」週末2日分別由人氣電玩實況主Sandy、長腿阿姨帶領粉絲體驗超夯主機 Switch 2的迷人魅力，以及同步直播「彈彈堂」交流賽讓電競娛樂的激情感染線上線下所有觀眾，同時各種最新最潮沉浸式娛樂體驗攤位也把活動現場打造成互動樂園。

100間特約店家消費雙重抽 週週不限金額抽3大主題好禮 滿千大獎抽 Gogoro機車、日本來回機票、Switch 2等心動豪禮

台北市八德資訊商圈發展協會表示，活動自10月4日開跑至11月2日，活動期間串聯八德資訊商圈、光華數位新天地及三創生活園區(含三創生活園區全櫃位)周邊約100間特約店家，攜手推出「週週抽」及「大獎抽」消費雙重抽活動，只要在特約店家消費，並於消費後攜帶消費憑證至活動服務台，由工作人員核對後，即能參加抽獎活動：

週週抽：不限金額消費即可參加，每週依主題抽出20份以上驚喜好禮，包含酷炫電競周邊商品、夢幻二次元偶像咖啡廳餐券、或超人氣動漫公仔等；本週3C電玩週也祭出誘人獎項，如SIDIZ T20人體工學椅、雷蛇電競組、R6 PLUS機車雙路行車紀錄器、傳奇網路-元氣卡點數、任天堂無線遊戲把手等好禮，當週未中獎的獎券還能累積至下週持續參加！

大獎抽：單筆或當日消費累積滿千元可再參加大獎抽（單筆消費累積上限5張獎券），有機會獲得Gogoro EZZY 電動機車、日本來回機票、Switch 2遊戲機、中嘉寬頻-1G飆網+看電視免費用1年、XG275D1-4K 27吋雙模電競顯示器等豐富豪禮。

後續主題週及壓軸主場週也將精心安排各式多采多姿舞台表演、現場互動以及豐富展攤，相關消息將每週陸續提前釋出，邀請大家至八德資訊商圈消費、遊逛、抽好禮，享受哈樂DAY！更多活動相關資訊歡迎至「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲專頁及台北市八德資訊商圈發展協會FB粉絲專頁查詢。

