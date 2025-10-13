「2025嘉義市光織影舞」 打卡新亮點綠豆仁遊戲場
全台矚目的光影盛事「2025嘉義市光織影舞」於10月4日（星期六）起至10月19日（星期日）止在嘉義市北香湖公園熱鬧展開，為期16天。位於北香湖公園內、別具在地文化特色的「綠豆仁遊戲場」亦成為活動期間親子同樂的重要亮點。該設施以「綠豆嘉義人」為設計靈感，融合自然與地方意象，打造出富教育性與趣味性的共融遊戲場，深受大小朋友喜愛，吸引眾多家庭駐足遊玩、打卡拍照。
嘉義市府建設處表示，綠豆仁遊戲場設計多元，設施包含上層編織網區，提供彈性空間，鼓勵兒童攀爬、鍛鍊協調力；3公尺長滑梯區，讓孩子們安全滑行，兼具刺激與樂趣；下層共融沙坑區，促進不同年齡層孩童互動、共同遊戲；楓香步道融合自然景觀，成為親子散步與休憩的理想去處；夜間燈光設計則展現「越夜越美」的視覺效果，增添夢幻氛圍，成為夜遊嘉義的新亮點。
