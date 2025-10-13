台南火舞藝術節 打造漁光島夕陽、海浪與火光交映

快訊

中央社／ 台南13日電

國際火舞藝術節「火神祭（Firemosa）」將於24日至26日在台南漁光島登場，推出融合火舞、音樂、互動體驗與裝置藝術，打造夕陽、海浪與火光交映互織奇幻藝術場景。

台南市政府今天在漁光島舉行活動宣傳記者會，由市長黃偉哲與國際火舞團隊「即將成真火舞團」共同揭幕，宣告國際級火舞藝術盛典正式啟動。

黃偉哲致詞表示，漁光島擁有低度開發自然環境與豐富海岸景觀，長年深受民眾喜愛，市府近年來透過「漁光島藝術節」、「漁光島生活節」等活動，積極推動藝術走入自然場域，逐步將漁光島打造成城市後花園。

黃偉哲說，此次首度與國際知名火舞團體「即將成真火舞團」攜手，邀請來自世界各地頂尖火舞藝術家齊聚台南，活動內容橫跨音樂、表演、裝置藝術及創意市集，讓民眾飽覽漁光島自然風光，同時沉浸於火光與藝術交織震撼氛圍。

他說，推薦民眾白天可先到台南品嘗美食，傍晚再前往漁光島欣賞火舞表演，在夕陽與海浪相伴下度過難忘假期，參與令人驚艷的國際級藝術盛會。

文化局提供資料指出，「火神祭」將由「即將成真火舞團」領銜演出，並邀集6組人氣音樂團體輪番登台，活動期間每天下午3時至晚間9時，將以火舞結合現場音樂，以及多項精彩節目，帶來視覺與聽覺雙重震撼，點燃秋季漁光島風情。

