52歲女腫瘤推倒整排牙齒吞噬下顎 台大醫院出手「一天完成下巴重建」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大完成「一日完成口腔齒顎顏面重建」，幫助病人重拾笑容。記者廖靜清／攝影
台大完成「一日完成口腔齒顎顏面重建」，幫助病人重拾笑容。記者廖靜清／攝影

52歲的石小姐近一年來下顎及牙齦明顯腫大變形，就醫檢查發現是「下顎骨造釉細胞瘤」，9公分大小的腫瘤造成下顎骨大範圍破壞，下排牙齒都被推倒了。台大醫療團隊利用電腦模擬與客製化下顎骨重建技術，一天內就完成腫瘤切除、下顎重建、植牙假牙修復，短時間就恢復咬合功能。

台大醫院口腔醫學部副主任鄭世榮表示，石小姐的下顎骨造釉細胞瘤屬於良性顎骨腫瘤，但具有明顯侵襲性，已造成下顎骨大範圍破壞。傳統治療通常需要分階段進行，第一階段先切除病灶與重建骨缺損，第二階段再進行植牙及假牙製作，過程可能長達數月甚至一年。

過去，病人長期缺牙，不僅影響咀嚼、發音功能及外觀，也對心理造成沉重負擔。鄭世榮指出，團隊整合跨科別，包括口腔顎面外科腫瘤切除小組、口腔顎面外科小腿腓骨重建小組及贋復補綴科假牙重建小組，藉由電腦輔助手術模擬技術，根據患者的臉型比例、牙弓形態與咬合需求，建立3D模型。

對於罹患口腔腫瘤的病友，治療目標不僅是病灶移除，更要恢復咬合功能與自然笑容。鄭世榮說，先由口腔顎面外科醫師模擬腫瘤切除範圍，再由贋復補綴科醫師製作精準的手術導板，並利用患者小腿的腓骨「折疊」成下巴型狀，客製化下顎骨重建。

台大醫院副院長張志豪表示，除了石小姐的案例之外，顎顏面智慧醫療中心結合全數位模擬診斷分析與三維設計列印等數位流程，已完成多項指標性手術，例如先天性顎骨發育畸形矯正手術、顳顎關節全置換手術等，將模擬計畫精準轉化至實際手術操作中，亦是表數位口腔醫療在臨床應用的創新。

各項模擬計畫精準轉化至實際手術操作中，臨床成果多次於日本、韓國、美國等各醫學中心、專科醫學會上發表。張志豪說，全數位診斷、手術與重建流程，成為口腔醫學部住院醫師訓練中的一大特色亮點，有助於相關專科住院醫師訓練，提供客製化的精準醫療。

如先天性顎骨發育畸形矯正手術、顳顎關節全置換手術等，將模擬計畫精準轉化至實際手術操作中，臨床成果多次於日本、韓國、美國等各醫學中心、專科醫學會上發表，備受國內外同儕團體肯定。

