地方文化局憂財劃法影響預算 文化部：透過競爭型政策性補助支持

文化部今（13）日特別選擇在7月開放第一階段營運的國家鐵道博物館召開「2025全國文化機關（構）主管會報」，邀集各縣市文化局（處）首長出席，共同交流包含文化幣、台灣文博會、台語家庭等政策推動情形及協力事項。財劃法與黃牛議題也是關注焦點。

交流互動時，《財政收支劃分法》修法後的影響不意外成為討論的焦點。連江縣政府文化處長吳曉雲提到，連江縣是財劃法修法的犧牲者，預算不僅沒有增加還減少」，期盼文化部考量連江縣的處境提供協助。文化部長李遠回應，《財劃法》修法後補助款的分配，不僅中央預算也受到影響，對文化部來說亦是相當困擾的議題。

文化部次長徐宜君則補充，受目前計算公式影響，將有9個縣市整體預算分配可能低於往年預算，考量一般性補助款經常讓文化成為各縣市施政優先順序最後的項目，文化部仍然會持續盡力爭取，透過具競爭型精神的政策性補助，支持各縣市在文化政策上的推動，確保文化平權的落實。

針對演唱會票券黃牛議題，桃園市政府文化局副局長唐連成提出《文化創意產業發展法》修法建議，希望裁罰標準更精準打擊具真正強烈違法性的大型黃牛，對違法性甚輕的年輕學子能網開一面。文化部表示，肯定桃園市針對黃牛檢舉、裁罰已率先建立內部機制，並補充人力，對於修法建議除已納入研議，在未完成修法前，文化部仍將持續加強針對青年、學生族群的宣導，並建議地方政府可依《行政罰法》相關規定，在《文創法》裁罰額度範圍內，衡酌個案事實裁處。

各縣市也提出包含南島文化平台、地方藝文場館維管營運與知識分享合作平台計畫等構想，盼透過成立平台，進行資源盤整及跨域整合。李遠在會議總結時，特別以位於台北市最精華地區的國家鐵道博物館及空總獲全區保存作為文化設施的經驗為例提到，台灣對於文化的概念已經從過去點綴性的存在，至今成為「國家重要戰略角色」的地位。文化部持續爭取也一直獲得行政院強力支持，包含再造歷史現場等計畫，協助各縣市重建歷史記憶及文化生活圈，期待大家回到各縣市時要記得「文化可以做的事情真的很多」，未來中央與地方仍然可以密切合作，共同打造「文化台灣」。