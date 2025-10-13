快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

睡不好？日網瘋傳「退熱貼助眠法」台網友實測嚇傻：睡到不省人事

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名網友在社群平台上分享了一個出乎意料的「助眠小偏方」，不需要吃藥，也不用特別購買昂貴設備，只要剪一小片退熱貼和一小段透氣膠帶，就能大幅提升睡眠品質。 圖／ingimage
日本一名網友在社群平台上分享了一個出乎意料的「助眠小偏方」，不需要吃藥，也不用特別購買昂貴設備，只要剪一小片退熱貼和一小段透氣膠帶，就能大幅提升睡眠品質。 圖／ingimage

現代人普遍飽受睡眠困擾，根據統計，台灣人一年吞下的安眠藥超過10億顆。就在大家為了入睡煩惱時，日本一名網友在社群平台上分享了一個出乎意料的「助眠小偏方」，不需要吃藥，也不用特別購買昂貴設備，只要剪一小片退熱貼和一小段透氣膠帶，就能大幅提升睡眠品質，成功引發熱議。

該名日本網友在IG上傳影片，分享自己的親身經驗。影片中她指出，只要剪一小塊退熱貼貼在「小拇指」上，並用透氣膠帶固定，睡眠品質明顯改善。她解釋，根據反射區理論，小拇指與心臟、自律神經和腎臟的反應區域有所關聯，藉由冰敷可以有效舒緩神經過度活躍的狀態，進而讓體內深層緊繃感鬆弛，有助於進入睡眠狀態。

原PO強調，自己和丈夫嘗試這個方法後，兩人都感受到明顯變化，早上起來精神輕鬆、不再昏沉，建議有入睡困難的人可以試試看。

影片曝光後，立刻引起網友關注，不少台灣民眾也照著操作後在threads上分享心得，有人直呼「真的睡到不省人事」、「本身為安眠藥+眼罩+耳塞的重度失眠患者，昨天晚上實測貼左手小指，難得半夜沒有起來尿尿，而且睡得比平常更深沉，整晚沒有做夢」、「謝謝分享，實測有效，好感動」、「超有效我前天實測剛起來」。

除了助眠小撇步外，該日本網友還在影片中提及，若咳嗽困擾，也可將鋁箔紙貼在中指第一關節附近的反射區，這個區域與喉嚨、氣管有關，據說也能緩解咳嗽不止的狀況。

失眠

