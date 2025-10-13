想減肥就吃超級食物「鮭魚」 營養師曝3優點：別再只吃魚油膠囊

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師媽媽曉晶指出，鮭魚不僅能夠護心，延緩老化，還能抗發炎，是科學證實的「全食型超級食物」。圖／ingimage
鮭魚除了是許多人吃生魚片時，指定的熱門魚種外，也是許多營養師心中的超級食物。營養師媽媽曉晶在臉書指出，鮭魚是科學證實的「全食型超級食物」，2021年刊登在《Food & Function》的研究指出，直接吃完整鮭魚（包含魚皮跟油脂），能夠比魚油膠囊更明顯的提升體內的EPA跟DHA濃度，不只護心、養腦，還能抗發炎。

曉晶指出，鮭魚的好處多多，有三大保健力，包含護心、養腦跟抗發炎，根據2023年《Nutrients》涵蓋超過144萬人的統合分析指出：每週吃2～3份魚類（約150克/份），能將心血管疾病風險平均降低10%，因為鮭魚含有豐富的Omega-3，因此鮭魚的第一個好處是，能有效降低三酸甘油酯，改善血壓和血管內皮功能，減少動脈硬化的機率，等於是幫血管穿上一層「防護衣」，延緩老化。

鮭魚的第二好處為有助於延緩老化，提升記憶力跟專注力，因為我們大腦灰質有近60%是脂肪，而DHA正是其中關鍵成分，2025年《Scientific Reports》的研究指出，每日補充約2克EPA+DHA，能顯著改善注意力、短期記憶和語言流暢度，所以攝取DHA有助於穩定神經傳導，減少腦部發炎，可以讓思慮更清晰、學習更專注，延緩腦部老化。

鮭魚第三個好處是可以抗發炎，穩定免疫力，改善代謝。因為慢性發炎是許多現代慢性病的元兇，而2022年《International Immunopharmacology》的綜述證實，Omega-3多元不飽和脂肪酸（EPA、DHA）能顯著降低CRP、TNF-α與IL-6等發炎指標，另外2023年《Foods》的統合分析更發現，Omega-3補充可降低三酸甘油酯15-20%，並顯著改善血壓，也就是鮭魚「不只能抗發炎，還能控制血脂」，對代謝症候群、高血壓或肥胖困擾的人來說，鮭魚是不可或缺的「修復食材」。

