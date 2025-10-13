國際旗袍皇后大賽登場 15國佳麗嘉義古堡展東方之美

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「2025世界旗袍皇后國際選美大賽」邀請來自15個國家的佳麗齊聚台灣共襄盛舉，選美佳麗互换禮物，歡喜初相識。圖／主辦單位提供
「2025世界旗袍皇后國際選美大賽」邀請來自15個國家的佳麗齊聚台灣共襄盛舉，選美佳麗互换禮物，歡喜初相識。圖／主辦單位提供

「2025世界旗袍皇后國際選美大賽」邀請來自15個國家的佳麗齊聚台灣共襄盛舉；今天造訪嘉義佐丹妮絲城堡，在歐風古堡與旗袍華服的映襯下，呈現東方女性之美與國際文化融合的動人畫面。

活動由社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會主辦，賽事以推廣旗袍文化、展現女性自信與優雅為宗旨，鼓勵不同年齡和背景的女性找回自信，展現自我價值，結合國際文化交流與公益活動，讓東方旗袍的典雅風華登上世界舞台。今年主題為《無畏之光 The Light of Fearlessness》象徵女性在人生旅程中，即使面對挑戰與變遷，仍選擇勇敢綻放的精神與智慧。

有來自台灣、馬來西亞、日本、泰國、菲律賓、越南、新加坡、印度、中國、香港、澳門、汶萊、印尼、婆羅洲及柬埔寨等15個國家與地區的佳麗，活動於10月12日至17日在台南舉行，首日各國佳麗抵達台南後舉行接風宴與授帶儀式，正式揭開賽事序幕，次日安排嘉南一日遊。

賽事期間，佳麗們除了參與才藝之夜、志工公益日、主題走秀與決賽盛典外，更走訪嘉南地區進行文化體驗。今天首站造訪嘉義佐丹妮絲城堡，在歐風古堡與旗袍華服的映襯下，佳麗們身著旗袍在佐丹妮絲城堡合影，呈現古典歐風建築與東方服飾交織出優雅畫面。

品牌創辦人張莉緹表示，每一名站上舞台的女性，都是時間的藝術品。歲月從未奪走她們的光，而是讓她們學會如何溫柔地閃耀。她指出，大賽的意義不僅在於展現美，更在於讓女性重新看見自我價值，並以勇氣支持他人，實踐「女人幫幫幫女人」的理念。

主辦單位強調，《無畏之光》不僅是一場選美競賽，更是一場心靈與文化的慶典，見證女性跨越年齡與角色的力量，也展現台灣文化在國際舞台上的自信與光芒。

「2025世界旗袍皇后國際選美大賽」今年以主題《無畏之光 》為核心，邀請來自15個國家的佳麗，展現跨越年齡與角色的勇氣之美。圖／主辦單位提供
「2025世界旗袍皇后國際選美大賽」今年以主題《無畏之光 》為核心，邀請來自15個國家的佳麗，展現跨越年齡與角色的勇氣之美。圖／主辦單位提供
賽事以推廣旗袍文化、展現女性自信與優雅為宗旨，鼓勵不同年齡和背景的女性找回自信，展現自我價值，結合國際文化交流與公益活動，讓東方旗袍的典雅風華登上世界舞台。圖／主辦單位提供
賽事以推廣旗袍文化、展現女性自信與優雅為宗旨，鼓勵不同年齡和背景的女性找回自信，展現自我價值，結合國際文化交流與公益活動，讓東方旗袍的典雅風華登上世界舞台。圖／主辦單位提供
品牌創辦人張莉緹晚宴接待並著領選美佳麗歌舞慶祝。圖／主辦單位提供
品牌創辦人張莉緹晚宴接待並著領選美佳麗歌舞慶祝。圖／主辦單位提供
「2025世界旗袍皇后國際選美大賽」邀請來自15個國家的佳麗齊聚台灣共襄盛舉；今天造訪嘉義佐丹妮絲城堡。圖／主辦單位提供
「2025世界旗袍皇后國際選美大賽」邀請來自15個國家的佳麗齊聚台灣共襄盛舉；今天造訪嘉義佐丹妮絲城堡。圖／主辦單位提供

