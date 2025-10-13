快訊

從心跳停止到重生 奇美醫院攜手消防啟動「生命之鏈」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
61歲劉姓男子（前排中）在家中突發心跳停止，幸由身為奇美醫院護理師的家屬發現後立即啟動急救，緊急心導管手術並轉至加護病房治療後，康復出院，目前已能恢復日常生活。記者萬于甄／攝影
61歲劉姓男子（前排中）在家中突發心跳停止，幸由身為奇美醫院護理師的家屬發現後立即啟動急救，緊急心導管手術並轉至加護病房治療後，康復出院，目前已能恢復日常生活。記者萬于甄／攝影

「電話接通就是急救的開始！」，台南一名52歲傅姓男子某天早上突然胸痛，因本身也在消防隊擔任義消，自覺情況不對勁，趕緊打119報案，到院後診斷確診為急性心肌梗塞，且一度心跳停止，經急診搶救並啟動迷你葉克膜，順利搶回一命，今出席奇美醫院記者會分享心路歷程。

奇美醫院急診醫學部緊急醫療系統科主任蔡長志表示，心肌梗塞是常見的猝死原因之一，民眾若出現胸痛、胸悶或急喘等危險警訊都要特別注意，尤其，不少患者平時生活正常，發病時卻突然倒下，救命時間也很短。

「救人，醫生是沒有在客氣」他說，此次有4位成功康復的病友經歷，就是「生命之鏈」完整銜接的最佳見證，「奇蹟不是天然發生，是大家一起努力才有奇蹟」，從院外目擊即時急救、緊急救護技術員院前處置、急診院內搶救到跨科整合治療，每一環節缺一不可。

其中，52歲傅男分享，事發前突然感到胸悶、冒冷汗、手腳麻痺等，趕緊請人打119叫救護車，到院後意識雖開始模糊，但整個急救過程像是心肺復甦按壓、電擊等，「自己都是有一些感覺」。

傅男提到，後來昏迷期間躺在床上一段時間，醒來後就好像做了一場夢，自己更神遊到海邊玩、去坐船等，印象最深刻的是自己好像一直打電話叫麥當勞，卻始終叫不到餐。他也強調，因自己曾心跳停止44分鐘，「我現在很珍惜活著的每一天、每一分鐘！」。

傅男的主治醫師、急診醫學部醫師陳韋廷分享，患者到院前就有先接獲資訊，因此相關急救程序很快就啟動，然而在急救過程中患者也突然出現癲癇症狀，心電圖顯示心律不整，除趕緊電擊搶救外，也利用經皮心肺輔助法，就是俗稱的迷你葉克膜治療，並後送到心導管室手術。

她說，在第一線急診室很少患者會回到急診回饋分享，且多數人對住院期間比較有印象，而傅男對自己急救的過程還有印象，算是比較特殊的案例，而透過這樣的團聚分享會，有一個這樣的正向刺激，「就會覺得自己是在做有意義的事情、好像還可以再堅持繼續做一點事情」。

根據台南市消防局統計，今年截至9月底到院前心肺功能停止案例有1133人，急救後成功恢復心跳達398人，比率約3成5；消防局長李明峯也說，很榮幸能與奇美醫院緊密合作，將病人安全交到醫院團隊手中，也期待透過這樣的團聚，讓更多人了解急救專業與團隊協作的價值。

奇美醫院今舉辦「重啟心跳・擁抱新生」團聚分享會，邀請4位心跳停止成功康復的病友，回到醫院共同分享生命重生的喜悅。記者萬于甄／攝影
奇美醫院今舉辦「重啟心跳・擁抱新生」團聚分享會，邀請4位心跳停止成功康復的病友，回到醫院共同分享生命重生的喜悅。記者萬于甄／攝影
奇美醫院今舉辦「重啟心跳・擁抱新生」團聚分享會，邀請4位心跳停止成功康復的病友，回到醫院共同分享生命重生的喜悅。記者萬于甄／攝影
奇美醫院今舉辦「重啟心跳・擁抱新生」團聚分享會，邀請4位心跳停止成功康復的病友，回到醫院共同分享生命重生的喜悅。記者萬于甄／攝影
52歲傅姓男子（前排中）某天早上突然胸痛，因本身在消防隊擔任義消，自覺情況不對勁，趕緊打119報案，到院後診斷確診為急性心肌梗塞，且過程一度心跳停止，經急診搶救並啟動迷你葉克膜，順利搶回一命。記者萬于甄／攝影
52歲傅姓男子（前排中）某天早上突然胸痛，因本身在消防隊擔任義消，自覺情況不對勁，趕緊打119報案，到院後診斷確診為急性心肌梗塞，且過程一度心跳停止，經急診搶救並啟動迷你葉克膜，順利搶回一命。記者萬于甄／攝影

