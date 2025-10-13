食安事件無力稽查 立委要求擴編人力

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近來又爆出黑心大腸事件，跨黨派立委都要求衛福部補足食安人力。（直播截圖）
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「全國僅463人要稽查71萬家廠商，中央應該協助地方增補人力！」白委陳昭姿13日質詢時表示，平均每家廠商4年才有機會被稽查一次，以食安來說有點太久，衛福部長石崇良回應說，未來會加強人力，配合建置雲端來強化稽查效率。綠委林月琴則建議，《財劃法》讓地方財源增加，應敦促地方優先補稽查人力。

全國僅463抽查人力

立法院衛環委員會13日邀衛福部長石崇良及行政院食安辦等部會就「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」進行專題報告。民眾黨立委陳昭姿表示，從巴西蛋、蘇丹紅與黑心大腸，政府過去多次強調「食安五環」，但許多食安事件都是靠民眾或媒體爆料，政府的食安聯防機制看來是形同虛設。

石崇良回應說，確實還有努力空間，但因為有「食安五環」，接獲通報後的溯源、掌握不合格產品的流向比過去快。但陳昭姿直言，發生這麼多問題，會讓民眾對政府信心不足，應該要強化主動抽查，如今全國的抽查人力僅有463人，卻要稽查71萬登記在案的廠商，顯示人力相當不足。

中國食品進口缺管制

「會結合電子申報與人力查核！」石崇良表示，目前已有90到95%的廠商有用電子申報，會持續加強人力。民進黨立委林月琴也說，稽查員一年要處理8百件案件，且離職率偏高，雖然政府說要「E化補人力」，但「食安五環」其中的加強抽檢與全面溯源都要人力，擔心未來又陷入「補少許人力，結果還是不夠」的困境。

林月琴強調，中國食品未經核准不能輸台也是大問題，在網路平台、夜市都還是可以看到，網路上聲稱「個人自用免查驗」，但去年已經有70萬人進口350萬公斤的中國食品與調味料，怎麼可能都是自用？委員辦公室如今仍可透過淘寶買到相關中國食品，應該儘速加強抽檢與改善。

食安法將納管平台？

對此，石崇良表示，未來將會仿效《菸害防制法》進行《食安法》修法，對電商平台加強管理，包括業者與平台提供者都要納管。林月琴也建議，地方財源隨著《財劃法》增加，衛福部應要求地方優先補足食安稽查人力，石崇良表示會研議。

