168斷食越減越胖？ 醫師提醒：1原因讓糖尿病風險高達59%

許多人在減肥期間，會實施168斷食來飲食控制。不過如果不吃早餐或太晚吃早餐，可能會影響血糖，甚至增加罹患糖尿病的風險。新光醫院王姿允醫師提醒，如果拖到快中午才吃第一餐，可能減肥會「越減越胖」，甚至讓血糖不穩定。

新光醫院家醫科醫師王姿允在臉書分享，其實早餐比較晚吃，會增加糖尿病風險，反而「少量多餐」可以降低罹患糖尿病的機率。她指出，第一餐一定要在早上10時以前吃完，因為這樣可以穩定血糖，很多想來減肥的病患都是「吃不多但肥胖的人」，經過問診後，她發現病患們很高比例都是快中午才吃第一餐，然後晚上才再吃一餐168斷食，這樣體重不降反升。

王姿允醫師指出，2023年有一篇法國的飲食調查研究，收集了103,312個新發生的糖尿病病患，發現「跟第一餐在上午8時用餐者相比，第一餐在上午9時才吃的人，他們出現糖尿病的風險高達59%」。然而如果每增加一次進食機會，就可以減少糖尿病新發生的風險，因此她都建議病患「一天吃四餐，甚至拆成午餐也可以」，也就是過去認為少量多餐會刺激胰島素的說法不正確，其實「少量多餐才可以穩定血糖」。

王姿允醫師最後總結，早點結束晚餐，早上早點吃早餐，得糖尿病的風險可以最低，就是「早睡早起的概念」。至於確切時間點，她認為，最好是早上7時到8時結束早餐，晚上8時吃完固體食物，空腹時間到隔天大概12-13小時，同時她也強調「但千萬不要餓著睡著，晚餐沒吃飽，宵夜可以選純蛋白飲品」，這樣對血糖的穩定更有幫助。