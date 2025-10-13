全台「多吃黑心豬腸4個月」？衛福部坦承6月接獲檢舉 處理SOP有瑕疵

屏東「百威食品」涉嫌使用工業級雙氧水加工「黑心豬腸」，超過3千公斤流入台北市、桃園市、高雄市、屏東縣等四縣市。民進黨立法委員林淑芬今揭露，檢舉人早在6月就向衛福部食藥署檢舉，卻直到檢調10月才進入工廠，批評食藥署沒有作為，竟為了保全證據、破案，4個月來讓多少人吃下黑心大腸。衛福部長石崇良坦承，此案確有瑕疵，已要求檢討SOP，未來將優先保障國人食安。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部、行政院食品安全辦公室進行「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」專題報告。

林淑芬質詢說，關於屏東「百威食品」違規情形，首次對外公布是在10月3日由屏東地檢署發出新聞稿指出，已於10月1日依法搜索，而衛福部食藥署於隔天發出新聞稿指出，主動配合檢方進行查核。實際上，衛福部食藥署南區管理中心於今年6月已接獲檢舉。

林淑芬揭露，今年6月，檢舉人就向食藥署南區管理中心檢舉，反問石崇良什麼時候才知道、食藥署長姜至剛何時才知道？不會和她一樣10月3日看到新聞露出才知道吧？尤其，食藥署認定業者故意違規、嚴重破壞社會秩序安定及食品安全，重罰5400萬，是歷年來最重處分。

林淑芬說，食藥署依食安法可以直接介入行政調查，但從6月至10月卻沒有行政作為，等到檢警調進入工廠後才有下架封存，但這幾個月又讓多少人把黑心食品吃下肚了，誰要負責。

「黑心大腸案件，讓國人十分恐慌。」國民黨立法委員王育敏也質疑，這4個月空窗期，多少無辜民眾又吃下了多少黑心大腸，難道沒有更好辦法嗎？食藥署明明可以採取預防性下架，讓民眾第一時間不會吃下有問題食品，而不是讓檢調去查，查到業者跑不掉了，才公布。

石崇良坦言，該案是食藥署南區管理中心移送地檢，他自己掌握到情形，也只比立法委員早一點而已，並強調此案確有瑕疵，已要求內部提出檢討報告，將以這個案例重新檢討SOP，包括接獲檢舉案後的處理流程等，且拿出行政權，不要移送檢調之後，反而綁手綁腳，讓行政作為延緩下來，就算即使破獲不法之後、最終無法繩之以法，也會優先保障國人的食品安全。

食藥署長姜至剛則強調，6月接獲檢舉後，移請保七總隊、農業部跟屏東衛生局共同偵查，但剛開始事證不足，沒有成案，直到在檢察機關保護證人之下，7月才成案，這是一起相當嚴密的犯罪組織，擔心有內神通外鬼，食藥署不是沒有行政調查，而是為了完全保全證據。