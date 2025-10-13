快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

聽新聞
0:00 / 0:00

全台「多吃黑心豬腸4個月」？衛福部坦承6月接獲檢舉 處理SOP有瑕疵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良（左）坦言，6月接獲黑心大腸檢舉案，強調此案處理流程確有瑕疵，已要求內部提出檢討報告，將重新檢討SOP，並應拿出行政權，不要移送檢調後，反而綁手綁腳，讓行政作為延緩下來，優先保障國人食品安全。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良（左）坦言，6月接獲黑心大腸檢舉案，強調此案處理流程確有瑕疵，已要求內部提出檢討報告，將重新檢討SOP，並應拿出行政權，不要移送檢調後，反而綁手綁腳，讓行政作為延緩下來，優先保障國人食品安全。記者沈能元／攝影

屏東「百威食品」涉嫌使用工業級雙氧水加工「黑心豬腸」，超過3千公斤流入台北市、桃園市、高雄市、屏東縣等四縣市。民進黨立法委員林淑芬今揭露，檢舉人早在6月就向衛福部食藥署檢舉，卻直到檢調10月才進入工廠，批評食藥署沒有作為，竟為了保全證據、破案，4個月來讓多少人吃下黑心大腸。衛福部長石崇良坦承，此案確有瑕疵，已要求檢討SOP，未來將優先保障國人食安。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部、行政院食品安全辦公室進行「重大食安事件處理之檢討與食安稽核人力不足問題」專題報告。

林淑芬質詢說，關於屏東「百威食品」違規情形，首次對外公布是在10月3日由屏東地檢署發出新聞稿指出，已於10月1日依法搜索，而衛福部食藥署於隔天發出新聞稿指出，主動配合檢方進行查核。實際上，衛福部食藥署南區管理中心於今年6月已接獲檢舉。

林淑芬揭露，今年6月，檢舉人就向食藥署南區管理中心檢舉，反問石崇良什麼時候才知道、食藥署長姜至剛何時才知道？不會和她一樣10月3日看到新聞露出才知道吧？尤其，食藥署認定業者故意違規、嚴重破壞社會秩序安定及食品安全，重罰5400萬，是歷年來最重處分。

林淑芬說，食藥署依食安法可以直接介入行政調查，但從6月至10月卻沒有行政作為，等到檢警調進入工廠後才有下架封存，但這幾個月又讓多少人把黑心食品吃下肚了，誰要負責。

「黑心大腸案件，讓國人十分恐慌。」國民黨立法委員王育敏也質疑，這4個月空窗期，多少無辜民眾又吃下了多少黑心大腸，難道沒有更好辦法嗎？食藥署明明可以採取預防性下架，讓民眾第一時間不會吃下有問題食品，而不是讓檢調去查，查到業者跑不掉了，才公布。

石崇良坦言，該案是食藥署南區管理中心移送地檢，他自己掌握到情形，也只比立法委員早一點而已，並強調此案確有瑕疵，已要求內部提出檢討報告，將以這個案例重新檢討SOP，包括接獲檢舉案後的處理流程等，且拿出行政權，不要移送檢調之後，反而綁手綁腳，讓行政作為延緩下來，就算即使破獲不法之後、最終無法繩之以法，也會優先保障國人的食品安全。

食藥署長姜至剛則強調，6月接獲檢舉後，移請保七總隊、農業部跟屏東衛生局共同偵查，但剛開始事證不足，沒有成案，直到在檢察機關保護證人之下，7月才成案，這是一起相當嚴密的犯罪組織，擔心有內神通外鬼，食藥署不是沒有行政調查，而是為了完全保全證據。

食藥署 屏東縣 衛福部

延伸閱讀

黑心腸漂白 石崇良：衛福部絕對嚴懲不貸

黑心腸流竄民心不安 衛福部長石崇良感同身受：幾乎每周都會吃到

原廠藥退台！石崇良：「不等於缺藥」 衛福部推修法建立通路監測系統

衛福部長石崇良三方向修正藥事法 本土藥廠迎百億元商機

相關新聞

秋老虎…好熱！ 北市這2區發布高溫橙燈有38°C高溫機率

本周持續高溫炎熱，北市災防辦公室表示，氣象署今天中午12時04分，已針對台北市內湖區、大安區發布高溫橙色燈號，有出現38...

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

菲律賓南部民答那峨島近海10日上午發生規模7.4強震，還發布海嘯警報，隔日南美洲南端的德雷克海峽11日清晨再發生規模7....

蘇花改蘇澳至東澳段明後天北上封閉 請「超人們」開車時改道

蘇花改宜蘭蘇澳到東澳段因辦理路面刨鋪施工，公路單位訂14日、15日上午9時到下午4時封閉北上路段，請包括花蓮救災的開車用...

高鐵寧靜車廂恐危害兒少權利 衛福部一個月內與交通部研擬彈性作法

高鐵9月22日起推出「寧靜車廂」新制，卻讓帶有孩子的家長與不喜歡孩子吵鬧的乘客，引發網路論戰。外界批評，寧靜車廂政策不但...

黑心腸流竄民心不安 衛福部長石崇良感同身受：幾乎每周都會吃到

屏東百威食品以工業用雙氧水加工漂白豬大腸，並賣到台北、新北、桃園、高雄、屏東等地，總重量超過3000公斤，引發食安疑慮。...

試遍168、211各式輕斷食法還是瘦不下來？ 醫揭3大卡關原因

時下流行許多輕斷食法：168、1410、1212，還有211餐盤、35921減重法，多種減肥飲食方法琳瑯滿目，明明已經照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。