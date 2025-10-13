試遍168、211各式輕斷食法還是瘦不下來？ 醫揭3大卡關原因

時下流行許多輕斷食法：168、1410、1212，還有211餐盤、35921減重法，多種減肥飲食方法琳瑯滿目，明明已經照著吃了，卻還是卡關甚至復胖。家醫科醫師李唐越說，關鍵不在餐盤比例或進食時間，而是食物的加工程度，愈精緻化的超加工食物，愈容易累積熱量、脂肪。

李唐越以刊登在「Nature Medicine」的一項研究顯示，即使在完全符合國家健康飲食指南的情況下，同一批參與者在最低程度加工飲食下，體重下降更快、更明顯；一旦換成超加工飲食，效果就大打折扣。研究共納入55名成年人，BMI介於25到40之間，屬於過重或肥胖族群，日常飲食有一半以上的熱量來自超加工食品。

研究的試驗方式採用交叉隨機對照設計，所有飲食內容都符合英國「國家健康飲食指南」（Eatwell Guide）。最低程度加工食品（MPF）與超加工食品（UPF）在脂肪、蛋白質、碳水化合物比例及食物分類上完全一致，唯一的差別就是加工程度。

參與者依隨機順序，先進行8周MPF，再經過4周緩衝期恢復原本飲食，接著再進行8周UPF；另一半則順序相反。兩種飲食雖然都能讓體重下降，但採取MPF時平均減重2.06%，在UPF時僅有1.05%，差距接近二倍。更重要的是，MPF 減掉的主要是體脂肪與內臟脂肪，食欲控制也更佳；UPF雖然體重下降，卻沒有顯著的脂肪改善。

李唐越強調，這項研究雖然不是專門針對211餐盤，但「挑對食材」的原則，與211餐盤的飲食原則完全相符。所謂211餐盤，是將餐盒平分為4等份，其中2份、也就是一半的比例是蔬菜；1/4比例優質蛋白質，另1/4比例是優質澱粉。簡單來說，就是2份蔬菜+1份澱粉+1份蛋白質。

李唐越指出，進行211餐盤飲食法看似不難，但是要注意蔬菜、澱粉、蛋白質的攝取重點，共有三大原則：

1.蔬菜：211餐盤中最重要的角色，占了餐盤的一半。蔬菜的飽足感強，能提供纖維、維生素與礦物質，是腸道益生菌的能量來源。建議新鮮、顏色多樣的蔬菜，烹調方式愈簡單愈好。

2.蛋白質：在減重過程中，蛋白質能維持肌肉量，避免「瘦了卻變虛弱」的情況。建議選擇魚、雞胸肉、蛋或豆腐等天然食材，避開火腿、香腸加工肉品。

3.全穀雜糧：澱粉屬於多醣類，但麵條、白吐司、餅乾等精緻澱粉容易讓血糖快速升高，也容易上癮，是肥胖的隱形推手。五穀糙米、原型燕麥、地瓜有助於降低餐後血糖上升幅度，並延長飽足感。